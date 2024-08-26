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Блэйк Лайвли боится, что скандальный фильм может стоить ей успешной карьеры

26 августа 2024 08:14
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Блэйк Лайвли боится, что скандальный фильм может стоить ей успешной карьеры.
Актриса Блэйк Лайвли. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Актриса Блейк Лайвли "опасается" за свою карьеру на фоне драмы "Оставь, если любишь", и она может в конце концов сделать "шаг назад", чтобы "переоценить свое будущее". В преддверии выхода фильма в заголовках доминировали слухи о вражде между 36-летней актрисой и ее коллегой Джастином Бальдони.

Об этом пишет Daily Mail.

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Блейк, со своей стороны, критиковали за использование своего алкогольного бренда для продвижения фильма на тему о домашнем насилии а так же о том, как она легкомысленно отвечала на вопросы на тему во время интервью.

 

Актриса Блейк Лайвли
Актриса Блэйк Лайвли. Фото: Reuters

 

Теперь инсайдер рассказал, что звезда "Сплетницы" напугана тем, что реакция повлияет на ее карьеру в будущем.

Они сказали, что она верила, что это будет "ее момент, чтобы сиять", но теперь она переживает, что это может быть "концом ее карьеры".

 

Актриса Блейк Лайвли
Актриса Блэйк Лайвли. Фото: Reuters

 

"Блейк, безусловно, расстроена хейтом, которую она чувствует, и пытается не позволить этому повлиять на нее, но это так", — сказали они.

Фильм "Оставь, если любишь", основанный на одноименном романе Колин Гувер, рассказывает о Лили Блум, которую играет Блейк, ввязывающаяся в абьюзивные отношения с Райлом Кинкейдом, которого играет Джастин.

"Она думала, что это ее момент, чтобы сиять, но сейчас смотрит на это как на конец своей карьеры. Она боится, что после этого никто не захочет с ней работать. Она действительно хочет продолжать продюсировать, режиссировать и играть, но она знает, что ей нужно на минуту сделать шаг назад, чтобы переосмыслить будущее", — рассказал знакомый актрисы.

Слухи о расхождениях во мнениях между двумя звездами впервые возникли после того, как поклонники заметили, что они не работали вместе в пресс-туре и не общались на премьере фильма на красной дорожке в Лос-Анджелесе.

 

Актриса Блейк Лайвли
Актриса Блэйк Лайвли. Фото: Reuters

 

Инсайдер утверждал, что Джастин сосредотачивался лишь на том, что он считал оскорбительной мужской точкой зрения, и имел очень шовинистический подход к теме.

"Во время сцен, изображающих жестокое обращение, Джастин не учел точки зрения персонажа Блейк, зато сосредоточился исключительно на том, что, по его мнению, был жестоким мужским взглядом. Его подход был очень шовинистическим, создавая напряженную атмосферу на съемочной площадке", — говорит инсайдер.

 

Актриса Блейк Лайвли
Актриса Блэйк Лайвли. Фото: Reuters

 

Отдельный источник ранее сообщил, что Блейк и Джастин поругались из-за его якобы "пренебрежительного" отношения, когда они снимали предусматривавшие насилие сцены.

"Джастин почти стал персонажем в том смысле, что некоторые женщины на съемочной площадке считали, что он был на грани оскорбительного отношения к ним, и что он был непрофессиональным. Режиссура столь серьезного и столь важного фильма о домашнем насилии, не позволяя женщинам быть вовлеченными в этого процесса, вызывает беспокойство", — говорит источник.

Инсайдеры рассказали, что Джастин якобы страдает от проблем со спиной и обратился за помощью к тренеру перед сценой подъема.

Он якобы спросил у тренера, сколько весит Блейк, и попросил помочь ему подготовить спину во избежание травмы.

Когда актриса узнала его комментарии, она почувствовала стыд.

Напомним, Блейк Лайвли снялась с Хью Джекманом в модной фотосессии. А раньше мы писали, о том, Блейк Лайвли надела наряд Бритни Спирс.

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