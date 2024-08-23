Белла Гадід презентувала авторські парфуми Orebella у вишуканій сукні — фото

Американська супермодель Белла Гадід. Фото: x.com/BellaHadidBra

Супермодель Белла Гадід прибула на вечірку в Західному Голлівуді. Вона презентувала авторські парфуми.

Про це повідомляє Daily Mail.

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Белла Гадід презентувала авторські парфуми Orebella

Белла Гадід вдягла елегантну сукню ніжного бузкового кольору з глибоким вирізом і мерехтливою бузковою підкладкою. Тканина вбрання була вишита квітами та паєтками.

Супермодель доповнила образ парою золотистих босоніжок з тонкими ремінцями на підборах та невеличкими квітами. У такому чарівному вигляді завітала на вечірку з нагоди виходу її лінійки парфумів Orebella.

Белла Гадід у напівпрозорій сукні. Фото: x.com/BellaHadidBra

"У мене ніколи не було аромату, яким я була б так одержима, який змушував би мене відчувати себе унікальною і несхожою на інших. Я почала створювати свій власний... насправді це була можливість показати світові щось дуже особисте для мене і дати людям можливість побачити моє серце і мою душу", — презентувала Гадід.

Белла Гадід презентувала власний аромат. Фото: x.com/BellaHadidBra

Коштують парфуми досить бюджетно. Флакон кожного аромату об'ємом 10 мл коштує 35 доларів, 50 мл — 72 долари й 100 мл — 100 доларів.

Нагадаємо, Белла Гадід порівнювали з Барбі через її надзвичайно гарне обличчя. Також супермодель вирішила судитися з відомим спортивним брендом.