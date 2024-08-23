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Белла Хадид представила собственный аромат в полупрозрачном платье с сотнями блесток

23 августа 2024 22:30
Антонина Завадская - Редактор
Белла Гадид презентовала авторские духи Orebella в изысканном платье.
Американская супермодель Белла Хадид. Фото: x.com/BellaHadidBra
Антонина Завадская - Редактор

Супермодель Белла Хадид прибыла на вечеринку в Западном Голливуде. Она презентовала авторские духи.

Об этом сообщает Daily Mail.

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Белла Хадид представила авторские духи Orebella

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Bella 🦋 (@bellahadid)

Белла Хадид надела элегантное платье нежного сиреневого цвета с глубоким вырезом и мерцающей сиреневой подкладкой. Ткань наряда была вышита цветами и пайетками.

Супермодель дополнила образ парой золотистых босоножек с тонкими ремешками на каблуке и небольшими цветами. В таком волшебном виде посетила вечеринку по случаю выхода ее линейки духов Orebella.

Белла Гадид в полупрозрачном платье. Фото: x.com/BellaHadidBra
Белла Хадид в полупрозрачном платье. Фото: x.com/BellaHadidBra

"У меня никогда не было аромата, которым я была бы так одержима, который заставлял бы меня чувствовать себя уникальной и непохожей на других. Я начала создавать свой собственный... на самом деле это была возможность показать миру что-то очень личное для меня и дать людям возможность увидеть мое сердце и мою душу", — представила Хадид.

Белла Гадид представила собственный аромат. Фото: x.com/BellaHadidBra
Белла Хадид представила собственный аромат. Фото: x.com/BellaHadidBra

Стоят духи достаточно бюджетно. Флакон каждого аромата объемом 10 мл стоит 35 долларов, 50 мл – 72 доллара и 100 мл – 100 долларов.

Напомним, Белла Хадид сравнивали с Барби из-за ее очень красивого лица. Также супермодель решила судиться с известным спортивным брендом.

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