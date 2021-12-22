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"Вибився ґрунт з-під ніг": Олена Кравець зізналася, що їхній шлюб з чоловіком опинився на межі розлучення

Шоубізнес
22 грудня 10:45
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За словами актриси, вони з чоловіком пережили серйозну кризу
"Вибився ґрунт з-під ніг": Олена Кравець зізналася, що їхній шлюб з чоловіком опинився на межі розлучення

Актриса студії "Квартал 95" Олена Кравець зізналася, що після народження двійні в 2016 році вони з чоловіком Сергієм зіткнулися з серйозною кризою у стосунках, яка мало не привела до розлучення.

Про це артистка розповіла в інтерв'ю Маші Єфросиніній у програмі "Экзамен".

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Кравець розповіла про проблеми у шлюбі з чоловіком

Так, як зізнається Олена, у стосунках з Сергієм вони з 1997 року, а в 2021-му пара відзначила 19-ту річницю шлюбу. За словами актриси, за цей час у них з чоловіком сталася лише одна криза, проте вона була досить серйозною.

"Ми зайшли в непрості періоди життя для себе. Думаю, це також було пов'язано з кризою середнього віку і у нього, і у мене. І у нас якось наклалася одна криза на іншу - особистісна у кожного на міжособистісну нашу. Народилася двійня - ми виявилися не готові. Одна дитина - це одна. А два - це не два, а якось більше.. Вибився грунт з-під ніг. Ми стали мамою та татом. Ми зіткнулися з купою негараздів, що вибивають нас зі звичного темпу життя. І ми перестали в якийсь момент мати свій мікросвіт - чоловіча та жіноча природа трансформувалася з нас у батьків, здобувачів", - згадує Олена.

За словами актриси, в тому, що їхній шлюб все ж вдалося зберегти, заслуга Сергія:

"Те, що ми зараз разом, і те, що все, як мені здається, більш-менш вирівнюється, – це велика заслуга Сергія. Мені здається, він залишався в більш ясній свідомості, ніж я. тому що я іноді була зовсім радикально налаштована. Тому що все непросто".

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Авторка публікації
Анна Бондаренко
У 2015 році закінчила факультет "Журналістики" КУ ім. Б. Грінченка. З того часу пишу про життя зірок, б'юті і fashion. Мій день починається із зірковою стрічки Instagram і закінчується тим же;) Тому останні новини про життя селебріті пропустити у вас точно не вийде. За цей час встигла попрацювати в кількох українських виданнях, а тепер допомагаю читачам Новини.LIVE бути в курсі всіх зіркових подій.
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Квартал 95 Олена Кравець
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