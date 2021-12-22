live
live
LIVE онлайн
Київ
-11°
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Київ
-11°
Затори
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Київ
Оберіть мову
  • Головна
  • Шоубізнес
  • "Все вже не так, як раніше": Олена Кравець зізналася, як змінилося її спілкування з Зеленським

"Все вже не так, як раніше": Олена Кравець зізналася, як змінилося її спілкування з Зеленським

Шоубізнес
22 грудня 09:34
read-icon ~ 1 хв.
views-icon 1496
views-icon
Читати російською
За словами актриси, зараз вони практично не бачаться
"Все вже не так, як раніше": Олена Кравець зізналася, як змінилося її спілкування з Зеленським

Актриса студії "Квартал 95" Олена Кравець зізналася, як змінилося її спілкування з Володимиром Зеленським після того, як він став президентом України.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Маші Єфросиніній для програми "Экзамен".

Читайте також:
"Не хотілося, щоб йому не сподобалося": Олена Кравець розповіла про виступ з "Квартал 95" перед Зеленським

Кравець розповіла про дружбу з Зеленським

Так, за словами Кравець, з 2019 року вони бачаться дуже рідко, незважаючи на те, що вони є не тільки друзями, а й кумами.

"Сім'я Зеленських для мене - друзі, з якими я дуже рідко бачуся останнім часом. Ми хресні дітей, ми куми, але ми дуже рідко бачимося. Як ми жартуємо: "Вова знайшов собі нормальну роботу". З 2019 року все сильно змінилося, але було б дивно, якби ні", - каже Олена.

квартал 95 концерт зеленский

Останній раз із Зеленським актриса бачилася на День Незалежності:

"Коли ми останній раз бачилися на День Незалежності, щось таке відбувається... Ти розумієш, що все вже не так, як раніше. Але в той же час ти бачиш ту ж людину, і розумієш, що, незважаючи на колосальну напругу і навантаження, з яким він зіткнувся, він залишився для мене Вовою, не Володимиром Олександровичем. І я цьому дуже рада. Я розумію, що він змінився, звичайно... Але факт, що я можу його не перейменовувати в телефоні, і дуже рідко написати йому щось, а він відповість "спс, дорога".

Інші новини зі світу шоу-бізнесу

Останні новини по темі:
author
Авторка публікації
Анна Бондаренко
У 2015 році закінчила факультет "Журналістики" КУ ім. Б. Грінченка. З того часу пишу про життя зірок, б'юті і fashion. Мій день починається із зірковою стрічки Instagram і закінчується тим же;) Тому останні новини про життя селебріті пропустити у вас точно не вийде. За цей час встигла попрацювати в кількох українських виданнях, а тепер допомагаю читачам Новини.LIVE бути в курсі всіх зіркових подій.
Поділитись публікацією

Смішно

LOLStateNormal 0

Оце так!

WowStateNormal 0

Сумно

SadStateNormal 0

Обурливо

AngryStateNormal 0
views-icon 1496
Володимир Зеленський Квартал 95 Олена Кравець
Більше оперативних новин шукайте в
Схожі новини
Зірка "Кріпосної" вперше показала свого чоловіка. Фото

Зірка "Кріпосної" вперше показала свого чоловіка. Фото

23 грудня 19:01

Шоубізнес
Легендарний Майкл Кітон знову повернеться до ролі Бетмена: що відомо

Легендарний Майкл Кітон знову повернеться до ролі Бетмена: що відомо

23 грудня 18:36

Шоубізнес
"Скомуніздив і не повернув": Іван Дорн зізнався у крадіжці

"Скомуніздив і не повернув": Іван Дорн зізнався у крадіжці

23 грудня 17:48

Шоубізнес
У стилі "Гри в кальмара": Камінська з ексчоловіком з розмахом відсвяткували 7-річчя сина в Києві. Фото

У стилі "Гри в кальмара": Камінська з ексчоловіком з розмахом відсвяткували 7-річчя сина в Києві. Фото

23 грудня 16:44

Шоубізнес
Головна Шоубізнес "Все вже не так, як раніше": Олена Кравець зізналася, як змінилося її спілкування з Зеленським
Цей сайт використовує cookie-файли.
Більше інформації Погоджуюсь