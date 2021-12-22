"Все вже не так, як раніше": Олена Кравець зізналася, як змінилося її спілкування з Зеленським

Актриса студії "Квартал 95" Олена Кравець зізналася, як змінилося її спілкування з Володимиром Зеленським після того, як він став президентом України.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Маші Єфросиніній для програми "Экзамен".

Кравець розповіла про дружбу з Зеленським

Так, за словами Кравець, з 2019 року вони бачаться дуже рідко, незважаючи на те, що вони є не тільки друзями, а й кумами.

"Сім'я Зеленських для мене - друзі, з якими я дуже рідко бачуся останнім часом. Ми хресні дітей, ми куми, але ми дуже рідко бачимося. Як ми жартуємо: "Вова знайшов собі нормальну роботу". З 2019 року все сильно змінилося, але було б дивно, якби ні", - каже Олена.

Останній раз із Зеленським актриса бачилася на День Незалежності:

"Коли ми останній раз бачилися на День Незалежності, щось таке відбувається... Ти розумієш, що все вже не так, як раніше. Але в той же час ти бачиш ту ж людину, і розумієш, що, незважаючи на колосальну напругу і навантаження, з яким він зіткнувся, він залишився для мене Вовою, не Володимиром Олександровичем. І я цьому дуже рада. Я розумію, що він змінився, звичайно... Але факт, що я можу його не перейменовувати в телефоні, і дуже рідко написати йому щось, а він відповість "спс, дорога".

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