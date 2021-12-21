Позашлюбний син Шварценеггера зізнався, чому відмовився від прізвища зіркового батька

Син Арнольда Шварценеггера і колишньої домробітниці сім'ї актора Мілдред Баени Джозеф відмовляється брати прізвище батька, хоча як і він займається бодібілдінгом і знімається в кіно. Але успіху в житті і кар'єрі він хоче домогтися сам.

Про це пише EOnline. Хлопець зізнався, що не збирається постійно посилатися на знамените прізвище.

"Цьому кілька різних причин. На цей момент це – не мій пріоритет, тому я просто зосереджений на тому, щоб розвиватися і будувати свою кар'єру в акторській майстерності і спорті, і просто зосереджуюся на цьому прямо зараз", – уточнив він.

При цьому Баена підкреслив, що батько став для нього прикладом. Шварценеггер вплинув на бажання займатися спортом, на акторську гру і безліч інших важливих рішень в житті свого сина.

Нагадаємо, що зараз Джозеф Баена знімається в гостросюжетному фільмі "Лава". Але при цьому мріє зіграти ковбоя у вестерні. Крім того, він досі прагне стати "містером Олімпія", як його зоряний батько.

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