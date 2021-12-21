Полякова показала закулісся "Голосу країни". Фото

Українська співачка Оля Полякова показала, що відбувається за лаштунками 12 сезону проєкту "Голос країни". Зараз на шоу починається етап сліпих прослуховувань.

Відео Полякова опублікувала в сторіз свого Instagram. У кадр, крім самої співачки, потрапили й інші судді.

"Це почалося. Сліпі прослуховування на "Голосі країни". Я дуже щаслива бути тут", - запевнила Полякова.

У кадрі співачка позувала в кріслі зіркового тренера, в чорному корсеті з дуже глибоким декольте. Волосся Полякова зав'язала в хвіст і вклала акуратний прямий чуб.

Нагадаємо, що в новому сезоні вокального шоу крім Полякової в кріслах тренерів сидять відомий продюсер і реп-виконавець Потап (Олексій Потапенко), співачка Надя Дорофєєва і соліст групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.

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