Соліст "ТіК" Бронюк вразив неймовірним схудненням: як зараз виглядає. Фото

Соліст гурту "ТіК" Віктор Бронюк вразив результатами схуднення. Артистові вдалося скинути більше 30 кілограмів, і зараз його просто не впізнати.

Свій зовнішній вигляд Бронюк продемонстрував під час зйомок кавера на популярний хіт "Олені". Його співак заспівав разом зі співачкою Jerry Heil.

Соліст "ТіК" Бронюк вразив неймовірним схудненням

Так, у кадрі артист постав у темно-синьому костюмі та білосніжній сорочці, а на завершення - новорічна шапка. Втім, у центрі уваги все ж опинилася фігура Бронюка - зараз музиканта насилу вдається впізнати.

Як зізнавався співак, щоб скинути зайві кілограми, йому довелося відмовитися від алкоголю, а також стежити за своїм харчуванням. Крім того, Бронюк займається і фізичними навантаженнями. Зокрема, останнім часом артиста захопила скандинавська ходьба.

Як раніше виглядав Бронюк

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