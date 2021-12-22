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Соліст "ТіК" Бронюк вразив неймовірним схудненням: як зараз виглядає. Фото

Шоубізнес
22 грудня 08:29
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До мережі потрапив новий знімок артиста
Соліст "ТіК" Бронюк вразив неймовірним схудненням: як зараз виглядає. Фото

Соліст гурту "ТіК" Віктор Бронюк вразив результатами схуднення. Артистові вдалося скинути більше 30 кілограмів, і зараз його просто не впізнати.

Свій зовнішній вигляд Бронюк продемонстрував під час зйомок кавера на популярний хіт "Олені". Його співак заспівав разом зі співачкою Jerry Heil.

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Соліст "ТіК" Бронюк вразив неймовірним схудненням

Так, у кадрі артист постав у темно-синьому костюмі та білосніжній сорочці, а на завершення - новорічна шапка. Втім, у центрі уваги все ж опинилася фігура Бронюка - зараз музиканта насилу вдається впізнати.

Як зізнавався співак, щоб скинути зайві кілограми, йому довелося відмовитися від алкоголю, а також стежити за своїм харчуванням. Крім того, Бронюк займається і фізичними навантаженнями. Зокрема, останнім часом артиста захопила скандинавська ходьба.

виктор бронюк очень худой

Як раніше виглядав Бронюк

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Авторка публікації
Анна Бондаренко
У 2015 році закінчила факультет "Журналістики" КУ ім. Б. Грінченка. З того часу пишу про життя зірок, б'юті і fashion. Мій день починається із зірковою стрічки Instagram і закінчується тим же;) Тому останні новини про життя селебріті пропустити у вас точно не вийде. За цей час встигла попрацювати в кількох українських виданнях, а тепер допомагаю читачам Новини.LIVE бути в курсі всіх зіркових подій.
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Віктор Бронюк
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