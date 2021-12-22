Соліст "ТіК" Бронюк вразив неймовірним схудненням: як зараз виглядає. Фото

Соліст гурту "ТіК" Віктор Бронюк вразив результатами схуднення. Артистові вдалося скинути більше 30 кілограмів, і зараз його просто не впізнати.
Свій зовнішній вигляд Бронюк продемонстрував під час зйомок кавера на популярний хіт "Олені". Його співак заспівав разом зі співачкою Jerry Heil.
Так, у кадрі артист постав у темно-синьому костюмі та білосніжній сорочці, а на завершення - новорічна шапка. Втім, у центрі уваги все ж опинилася фігура Бронюка - зараз музиканта насилу вдається впізнати.
Як зізнавався співак, щоб скинути зайві кілограми, йому довелося відмовитися від алкоголю, а також стежити за своїм харчуванням. Крім того, Бронюк займається і фізичними навантаженнями. Зокрема, останнім часом артиста захопила скандинавська ходьба.