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Зірка "Кварталу 95" засвітила груди у витонченому корсеті. Фото

Актриса студії "Квартал 95" Ірина Сопонару вразила своїх шанувальників сміливим фото. У кадрі вона позувала, не приховуючи своїх розкішних грудей.

Знімок був опублікований на сторінці Сопонару в Instagram. У кадрі актриса позувала в синій максісукні з блискучої тканини.

Ирина Сопонару засветила грудь

"Це я дивлюся в світле майбутнє і молю Бога, щоб у всіх дівчаток в новорічну ніч було плаття" - написала вона, рекламуючи бренд одягу.

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"Секс. Ось справжня насолода! Хороша і фігурка, і душа", " Ірочка, ти - новорічне диво!", "Обожнюю!", "Мила красуня", - захопилися стрункою фігурою зірки підписники.

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Автор публікації
Ігорь Гришин
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Квартал 95 Instagram фото
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