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Мінус 30 кг: голлівудська актриса змінилася до невпізнання. Як виглядала раніше та зараз

Шоубізнес
22 грудня 12:38
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У знаменитості неймовірні зміни в зовнішньому вигляді
Мінус 30 кг: голлівудська актриса змінилася до невпізнання. Як виглядала раніше та зараз

Актриса Ребел Вілсон не втомлюється вражати своїми змінами в зовнішньому вигляді. Голлівудська зірка, яка протягом багатьох років підтримувала статус повненької блондинки і в ролях, і в звичайному житті, перетворилася до невпізнання. За два роки Ребел вдалося скинути 30 кг, і вона не планує зупинятися на цьому.

Новини.LIVE пропонує подивитися, як знаменитість змінилася за цей час і як зараз виглядає.

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Ребел Вілсон: до схуднення на 30 кг і зараз

Так, днями Ребел поділилася новою фотографією в своєму Instagram, на якій постала в тісному вбранні: актриса приміряла блискучі штани та чорний топ. Такий аутфіт підкреслив стрункі форми знаменитості, які в черговий раз вразили всіх шанувальників.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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За словами Вілсон, вона вирішила схуднути не тільки заради того, щоб стати володаркою ідеальної фігури. Актриса хоче збільшити свої шанси на здорову вагітність. Більш того, Ребел поставилася до схуднення досить серйозно – звернулася до фахівців, пройшла детокс-курс, а потім разом з дієтологом і тренером створила власну систему харчування і фізичних навантажень.

ребел уилсон до похудения

ребел уилсон до похудения

ребел уилсон как выглядела раньше

При цьому Ребел не пропагує схуднення та дієти:

"Замість того, щоб зважуватися, краще підійди до дзеркала та скажи собі, що ти розумна, талановита та досконала — така, яка ти є".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Авторка публікації
Анна Бондаренко
У 2015 році закінчила факультет "Журналістики" КУ ім. Б. Грінченка. З того часу пишу про життя зірок, б'юті і fashion. Мій день починається із зірковою стрічки Instagram і закінчується тим же;) Тому останні новини про життя селебріті пропустити у вас точно не вийде. За цей час встигла попрацювати в кількох українських виданнях, а тепер допомагаю читачам Новини.LIVE бути в курсі всіх зіркових подій.
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дієта Голлівуд
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