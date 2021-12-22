Мінус 30 кг: голлівудська актриса змінилася до невпізнання. Як виглядала раніше та зараз

Актриса Ребел Вілсон не втомлюється вражати своїми змінами в зовнішньому вигляді. Голлівудська зірка, яка протягом багатьох років підтримувала статус повненької блондинки і в ролях, і в звичайному житті, перетворилася до невпізнання. За два роки Ребел вдалося скинути 30 кг, і вона не планує зупинятися на цьому.

Новини.LIVE пропонує подивитися, як знаменитість змінилася за цей час і як зараз виглядає.

Ребел Вілсон: до схуднення на 30 кг і зараз

Так, днями Ребел поділилася новою фотографією в своєму Instagram, на якій постала в тісному вбранні: актриса приміряла блискучі штани та чорний топ. Такий аутфіт підкреслив стрункі форми знаменитості, які в черговий раз вразили всіх шанувальників.

За словами Вілсон, вона вирішила схуднути не тільки заради того, щоб стати володаркою ідеальної фігури. Актриса хоче збільшити свої шанси на здорову вагітність. Більш того, Ребел поставилася до схуднення досить серйозно – звернулася до фахівців, пройшла детокс-курс, а потім разом з дієтологом і тренером створила власну систему харчування і фізичних навантажень.

При цьому Ребел не пропагує схуднення та дієти:

"Замість того, щоб зважуватися, краще підійди до дзеркала та скажи собі, що ти розумна, талановита та досконала — така, яка ти є".

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