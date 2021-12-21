Кухар і Стоянов повеселилися на засніженому курорті в США: яскраві фото з відпустки

Після завершення "Танців з зірками" один з членів журі, прима-балерина Катерина Кухар вирушила у відпустку відновлювати сили. А компанію їй склав її чоловік Олександр Стоянов. Разом подружжя полетіло до США.

Знімкам з відпочинку пара поділилася на своїх сторінках в Instagram.

Кухар і Стоянов відпочивають на курорті в США

Замість спекотної Каліфорнії зіркова пара вибрала сніговий курорт Лівенворт у Вашингтоні, де вже панує справжня різдвяна казка. Там Катерина та Олександр не тільки розважалися в снігу, а й спробували катання на сноумобілях. За словами Кухар, це була "незабутня подорож".

"Кажуть, що в грудні у Діда Мороза немає конкурентів, але в цьому засніженому Лівенворті Снігуронька без сумнівів вибрала мене! Однією з причин, чому я чекав поїздки до Америки, є сноумобілі та справжня зима у Вашингтоні! Сподіваюся, ми і в Київ привеземо трохи снігу, але краще стільки ж!",- поділився своїми враженнями від відпочинку Стоянов.

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