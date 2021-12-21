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Фагот поїхав у Карпати й повністю оголився в сауні. Відверте фото

Шоубізнес
21 грудня 10:38
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Український музикант насолоджується відпочинком
Фагот поїхав у Карпати й повністю оголився в сауні. Відверте фото

Український музикант і учасник гурту "ТНМК" Олег Михайлюта, більш відомий як Фагот, відправився на відпочинок, а локацією стали Карпати.

Першими кадрами з відпустки артист вже поділився на своїй сторінці в Instagram. І серед них виявився один досить пікантний.

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Фагот оголився в Карпатах

Так, у Карпатах Фагот вже зробив традиційне фото: музикант відправився у сауну, де повністю оголився. У такому вигляді співак позував на тлі засніжених гір.

"Карпатські медитації", - таким підписом супроводив відвертий знімок Фагот.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Oleg My (@fahot)

Як стало відомо, в Карпатах музикант відпочиває в селі Яблуниця. А що стосується пікантних кадрів, то, за словами співака, час від часу йому подобається провокувати таким чином публіку. Примітно, що в минулому році Фагот поділився подібним фото, але тоді його зняли зі спини.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Oleg My (@fahot)

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Авторка публікації
Анна Бондаренко
У 2015 році закінчила факультет "Журналістики" КУ ім. Б. Грінченка. З того часу пишу про життя зірок, б'юті і fashion. Мій день починається із зірковою стрічки Instagram і закінчується тим же;) Тому останні новини про життя селебріті пропустити у вас точно не вийде. За цей час встигла попрацювати в кількох українських виданнях, а тепер допомагаю читачам Новини.LIVE бути в курсі всіх зіркових подій.
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Фагот
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