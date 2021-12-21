Фагот поїхав у Карпати й повністю оголився в сауні. Відверте фото

Український музикант і учасник гурту "ТНМК" Олег Михайлюта, більш відомий як Фагот, відправився на відпочинок, а локацією стали Карпати.

Першими кадрами з відпустки артист вже поділився на своїй сторінці в Instagram. І серед них виявився один досить пікантний.

Фагот оголився в Карпатах

Так, у Карпатах Фагот вже зробив традиційне фото: музикант відправився у сауну, де повністю оголився. У такому вигляді співак позував на тлі засніжених гір.

"Карпатські медитації", - таким підписом супроводив відвертий знімок Фагот.

Як стало відомо, в Карпатах музикант відпочиває в селі Яблуниця. А що стосується пікантних кадрів, то, за словами співака, час від часу йому подобається провокувати таким чином публіку. Примітно, що в минулому році Фагот поділився подібним фото, але тоді його зняли зі спини.

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