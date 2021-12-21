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Моторошний ритуал вікінгів з вириванням ребер виявився цілком реальним

Наука
22 грудня 01:10
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Про нього відомо лише з записів, адже сучасних свідоцтв про проведення ритуалу немає
Моторошний ритуал вікінгів з вириванням ребер виявився цілком реальним

Згідно з новим дослідженням, ритуал вікінгів, у якому вони виривали ребра та легені після того, як розрізали спину жертві, був анатомічно можливим. Він називався “Кривавий орел” і запроваджувався лише щодо найзлісніших ворогів.

Про це повідомляє Daily Mail.

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Моторошний ритуал вікінгів "Кривавий орел"

Про ритуал вченим відомо лише з транскрипцій віршів та саг, адже археологічних свідчень не виявлено. Історики зазначали, що ніякого ритуалу не було, а дослідники просто неправильно переклали поезію.

Ритуал

Однак в Ісландському університеті встановили, що це могли робити за допомогою зброї вікінгів. Водночас дослідники заявили, що жертва не могла дожити до того, як у неї вирвуть легені. Крім того, вони зазначили, що ритуал відповідає звичайному поводженню вікінгів з ворогами. Він також міг бути пов’язаний із захистом честі.

“Ритуал нібито включав розрізання спини жертви і відрізання ребер від хребта до того, як легені були витягнуті через рани, що утворилися. Остаточне тремтіння легень, розпростертих на ребрах, ймовірно буде нагадувати рух крил птиці - звідси і назва про орла”, - зазначили вчені.

Ритуал

Під час дослідження встановили, що наконечники списів із зазубринами дозволяли швидко розсікти спину у межах грудної клітини. Зазначається, що вікінги показували трупи та влаштовували показові страти, таким чином демонструючи свою жорстоку владу.

Ритуал

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Автор публікації
Ярослав Коджушко
У 2018 році закінчив Сумський Державний університет за спеціальністю “Реклама і PR”. Тоді ж переїхав із Сум до Києва, де відразу знайшов себе у журналістиці, а пізніше отримав магістра за цим фахом у рідному СумДу. Захоплююся кінематографом і понад 2 роки писав про нього на Bigmir.net, там і працював кінокритиком. Від початку пандемії вирішив, що треба рухатися далі і розширювати спектр тем. Так згодом і потрапив у Live.Network.
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