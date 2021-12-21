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Жуткий ритуал викингов с вырыванием ребер оказался вполне реальным

Наука
22 декабря 01:10
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О нем известно лишь из записей, ведь современных свидетельств о проведении ритуала нет
Жуткий ритуал викингов с вырыванием ребер оказался вполне реальным

Согласно новому исследованию, ритуал викингов, в котором они вырывали ребра и легкие после того, как разрезали спину жертве, был анатомически возможным. Он назывался "Кровавый орел" и вводился лишь в отношении самых злейших врагов.

Об этом сообщает Daily Mail.

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Жуткий ритуал викингов "Кровавый орел"

О ритуале ученым известно лишь из транскрипций стихов и саг, ведь археологических свидетельств не обнаружено. Историки отмечали, что никакого ритуала не было, а исследователи просто неправильно перевели поэзию.

Ритуал

Однако в Исландском университете установили, что это могли делать с помощью оружия викингов. В то же время исследователи заявили, что жертва не могла дожить до того, как у нее вырвут легкие. Кроме того, они отметили, что ритуал соответствует обычному обращению викингов с врагами. Он также мог быть связан с защитой чести.

"Ритуал якобы включал разрезание спины жертвы и отрезание ребер от позвоночника до того, как легкие были извлечены из-за образовавшихся ран. Окончательное дрожание легких, распростертых на ребрах, вероятно будет напоминать движение крыльев птицы - отсюда и название об орле", - отметили ученые.

Ритуал

Во время исследования установили, что наконечники копий с зазубринами позволяли быстро рассечь спину в пределах грудной клетки. Отмечается, что викинги показывали трупы и устраивали показательные казни, таким образом демонстрируя свою жестокую власть.

Ритуал

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Автор публикации
Ярослав Коджушко
В 2018 году закончил Сумской Государственный университет по специальности "Реклама и PR". Тогда же переехал из Сум в Киев, где сразу нашел себя в журналистике, а позже получил магистра по этой специальности в родном СумДу. Увлекаюсь кинематографом и более 2 лет писал о нем на Bigmir.net, там и работал кинокритиком. С начала пандемии решил, что надо двигаться дальше и расширять спектр тем. Так впоследствии и попал в Live.Network.
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