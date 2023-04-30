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Вовки, заражені токсоплазмою, частіше наражаються на конфлікти з людьми, — науковці

30 квітня 2023 13:02
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Вовки, заражені токсоплазмою, частіше наражаються на конфлікти з людьми, — науковці
Вовк, хижий ссавець із роду пес родини псових. Фото: Pixabay/steve fehlberg
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Паразит токсоплазма змінює свідомість вовків. Ті перестають боятися людей і починають частіше наближатися до людських поселень.

Про це повідомляє видання NNews.

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Паразит, який змінює свідомість

Науковці з Польщі та Норвегії виявили згубний вплив паразита Toxoplasma gondii на вовків.

Цей паразит зазвичай інфікує гризунів, котів та інших дрібних тварин, але іноді може вражати організми таких ссавців, як вовки.

Для дослідження впливу токсоплазми на вовків, науковці відловили та протестували 33-х вовків із двох різних популяцій. 16 із них виявилися інфікованими цим паразитом.

Наслідки дій токсоплазми

Науковці виявили дивну поведінку уражених токсоплазмою тварин.

Зокрема, вони більше наражалися на конфлікти із людьми. 

Це відбувалося тому, що інфіковані вовки менше боялися людей і частіше наближалися до людських поселень.

Як визначили вчені, схильнішими до інфікування токсоплазмою є дорослі самці, тоді як у самок і молодих тварин цього паразита виявляли рідше.

Нагадаємо, що на інфікування токсоплазмою наражалися мешканці окупованого Маріуполя, яким минулого літа, відразу після окупації міста, доводилося голодувати — і для того, аби не померти з голоду, містяни почали ловити голубів, які часто є переносниками цих паразитів.

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