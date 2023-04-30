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Волки, зараженные токсоплазмой, чаще подвергаются конфликтам с людьми, — ученые

30 апреля 2023 13:02
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Волки, зараженные токсоплазмой, чаще подвергаются конфликтам с людьми, — ученые
Волк, хищное млекопитающее из рода пес семьи псовых. Фото: Pixabay/steve fehlberg
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Паразит токсоплазма изменяет сознание волков. Те перестают бояться людей и начинают почаще приближаться к человеческим поселениям.

Об этом сообщает издание NNews.

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Паразит, изменяющий сознание

Ученые из Польши и Норвегии обнаружили пагубное влияние паразита Toxoplasma gondii на волков.

Этот паразит обычно инфицирует грызунов, кошек и других мелких животных, но иногда может поражать организмы таких млекопитающих, как волки.

Для исследования влияния токсоплазмы на волков, ученые отловили и протестировали 33 волка из двух разных популяций. 16 из них оказались инфицированными этим паразитом.

Последствия действий токсоплазмы

Ученые обнаружили странное поведение пораженных токсоплазмой животных.

В частности, они больше подвергались конфликтам с людьми.

Это происходило потому, что инфицированные волки меньше боялись людей и чаще приближались к человеческим поселениям.

Как определили ученые, более склонными к инфицированию токсоплазмы являются взрослые самцы, тогда как у самок и молодых животных этого паразита обнаруживали реже.

Напомним, что инфицированием токсоплазмой подвергались жители оккупированного Мариуполя, которым прошлым летом, сразу после оккупации города, приходилось голодать — и для того, чтобы не умереть с голоду, горожане начали ловить голубей, которые часто являются переносчиками этих паразитов.

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