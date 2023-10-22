Вчені заперечили теорію Дарвіна та висунули новий закон еволюції

Вчені в лабораторії. Фото ілюстративне: google

Група вчених запропонувала новий закон природи, який дозволяє описати еволюцію практично всього, що існує у Всесвіті. Основні аспекти даного закону відсутні у теорії Дарвіна, який можна застосовувати лише до еволюції живих істот на Землі.

Про це йдеться у виданні Axios.

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Суть нового закону

Відомо, що теорію еволюції Дарвіна, в основі якої лежить природний добір, можна застосовувати лише до живих організмів. У той же час, "Новий відсутній закон природи" можна застосовувати і для неживих об'єктів.

Згідно з новим законом, складні природні системи здатні розвиватися до більшого різноманіття та складності. У ньому також йдеться, що у майбутньому в неживих системах, такі як атоми, планети і зірки відбудеться той самий еволюційний добір, який колись описав Дарвін для живих організмів.

Так, в основі нового закону лежать три закономірності:

Стабільність — для того, щоб розвиток продовжувався, відбуватиметься відбір стабільних конфігурацій атомів і молекул;

Новизна — це свідчить про здатність систем знаходити нові конфігурації, які призводять до появи нових властивостей і особливостей;

Здатність системи продовжувати фундаментальні процеси.

Нагадаємо, вчені розповідали, чи справді ми всі створені із зоряного пилу і зіркам довелося померти, щоб подарувати нове життя.