Як да Вінчі малював Джоконду? Секрет, яким пізніше скористався Рембрандт

Як Леонардо да Вінчі створював Джоконду. Фото: Новини.LIVE

Найвідоміша картина художника Леонарда да Вінчі "Мона Ліза" оповита таємницями й загадками, які вчені намагаються розгадати не одне сторіччя: від дати створення, ідентифікації особи, зображеної на портреті, до живописних прийомів і технік, використаних генієм.

Нещодавно команда вчених-хіміків та мистецтвознавців з Франції та Британії відкрили рецепт унікальної формули олійної фарби, якою користувався італійський митець, коли малював "Джоконду". Цікаво, що пізніше цю техніку запозичив й Рембрандт. Важливі та неймовірно захопливі деталі свого дослідження науковці опублікували в журналі The American Chemical Society.

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Так, автор наукової праці та хімік Віктор Гонсалес розповів, що одна з головних ознак художника — використання різноманітних технік, кожна з картин індивідуальна й має свої неповторні ознаки. Да Вінчі обожнював експерименти й це простежується в кожній його роботі, особливо в "Мона Лізі".

Хіміки зазирнули під поверхню основного шару фарби картини, використовуючи методи рентгенівської дифракції та інфрачервоної спектроскопії, й прийшли до висновку, що Леонардо використовував у роботах свій власний хімічний рецепт фарби, як базовий шар на картинах, написаних на панно із тополі.

Пізніше вони відтворили повний рецепт унікальної формули цієї олійної фарби. За словами Гонсалеса, у своєму рецепті Леонардо да Вінчі використовував рідкісну сполуку речовин з використанням плюмбонакриту — продукту оксиду свинцю.

Саме цю речовину виявили у першому шарі культової роботи. Ця ж речовина була виявлена у "Таємній вечорі". На думку вчених, цей компонент Леонардо використовував для згущення фарби. Завдяки цьому, вона швидше висихала на полотні.

Автор дослідження зазначив, що відповідний хімікат також знайшли у роботах Рембрандта (йдеться про полотна, які художник завершив у Нідерландах у 17 столітті).

Це свідчить про те, що рецепт, яким користувався да Вінчі, можливо, передавався століттями, адже був надзвичайно "хорошим" для тих часів.

Дослідження картини "Мона Ліза". Фото: google.com

Яким був унікальний рецепт "індивідуальної фарби" Леонардо да Вінчі

Вчені у своєму досліджені зазначили, що для виготовлення особливої суміші художник шляхом нагрівання розчиняв порошок оксиду свинцю (він має помаранчевий колір) у лляній або горіховій олії й, за підсумком, створював нову суміш — пасту золотистого кольору, схожу на мед, яка мала густу консистенцію, але досить швидко висихала.

Віктор Гонсалес підсумував, хоч їм і вдалося зробити досить вагоме відкриття, картина "Джоконда" все ще ховає від очей людства чимало таємниць. Водночас Гонсалес сподівається, що з часом вченим вдасться знайти всі відповіді.

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