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Вчені відкрили таємницю створення картини "Мона Ліза". Рембрандт це теж вмів

13 жовтня 2023 18:04
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
Як да Вінчі малював Джоконду? Секрет, яким пізніше скористався Рембрандт
Як Леонардо да Вінчі створював Джоконду. Фото: Новини.LIVE
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

Найвідоміша картина художника Леонарда да Вінчі "Мона Ліза" оповита таємницями й загадками, які вчені намагаються розгадати не одне сторіччя: від дати створення, ідентифікації особи, зображеної на портреті, до живописних прийомів і технік, використаних генієм. 

Нещодавно команда вчених-хіміків та мистецтвознавців з Франції та Британії відкрили рецепт унікальної формули олійної фарби, якою користувався італійський митець, коли малював "Джоконду". Цікаво, що пізніше цю техніку запозичив й Рембрандт. Важливі та неймовірно захопливі деталі свого дослідження науковці опублікували в журналі The American Chemical Society.

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Секрет створення "Мона Лізи" — що дізналися вчені-хіміки

Так, автор наукової праці та хімік Віктор Гонсалес розповів, що одна з головних ознак художника — використання різноманітних технік, кожна з картин індивідуальна й має свої неповторні ознаки. Да Вінчі обожнював експерименти й це простежується в кожній його роботі, особливо в "Мона Лізі".

Хіміки зазирнули під поверхню основного шару фарби картини, використовуючи методи рентгенівської дифракції та інфрачервоної спектроскопії, й прийшли до висновку, що Леонардо використовував у роботах свій власний хімічний рецепт фарби, як базовий шар на картинах, написаних на панно із тополі.

Пізніше вони відтворили повний рецепт унікальної формули цієї олійної фарби. За словами Гонсалеса, у своєму рецепті Леонардо да Вінчі використовував рідкісну сполуку речовин з використанням плюмбонакриту — продукту оксиду свинцю. 

Саме цю речовину виявили у першому шарі культової роботи. Ця ж речовина була виявлена у "Таємній вечорі". На думку вчених, цей компонент Леонардо використовував для згущення фарби. Завдяки цьому, вона швидше висихала на полотні. 

Автор дослідження зазначив, що відповідний хімікат також знайшли у роботах Рембрандта (йдеться про полотна, які художник завершив у Нідерландах у 17 столітті).

Це свідчить про те, що рецепт, яким користувався да Вінчі, можливо, передавався століттями, адже був надзвичайно "хорошим" для тих часів. 

 

Секрет створення "Мона Лізи" — що дізналися вчені-хіміки
Дослідження картини "Мона Ліза". Фото: google.com

Яким був унікальний рецепт "індивідуальної фарби" Леонардо да Вінчі

Вчені у своєму досліджені зазначили, що для виготовлення особливої суміші художник шляхом нагрівання розчиняв порошок оксиду свинцю (він має помаранчевий колір) у лляній або горіховій олії й, за підсумком, створював нову суміш — пасту золотистого кольору, схожу на мед, яка мала густу консистенцію, але досить швидко висихала. 

Віктор Гонсалес підсумував, хоч їм і вдалося зробити досить вагоме відкриття, картина "Джоконда" все ще ховає від очей людства чимало таємниць. Водночас Гонсалес сподівається, що з часом вченим вдасться знайти всі відповіді. 

Раніше ми повідомляли, що дослідники розвінчали знамените "правило дерев" Леонардо да Вінчі. Що з ним не так?

Також ми писали, що вченим вдалось визначити, хто був найрозумнішою людиною в історії. Ця особа є втіленням інтелекту, знань і творчості.

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