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Вчені розповіли, хто й чому вірить у теорії змов

22 липня 2023 01:22
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вчені розповіли, хто й чому вірить у теорії змов
Кадр із фільму "Знаки". Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Нещодавно вчені з Університету Еморі, що в США, провели дослідження, щоб дізнатися, чому люди та які саме вірять у теорії змов. В експерименті взяли участь 170 осіб, і, як виявилося, вірячи в конспірологію, вони почуваються захищеними та краще "розуміють" світ.

Про це повідомляє Psychological Bulletin.

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Хто вірить у теорії змов

Зазначається, що люди починають вірити в теорії змов через те, що їм бракує розуміння та безпеки. Також часто віру в конспірологію підбурюють фінансові негаразди та проблеми зі здоров'ям.

Крім того, на схильність до віри в теорії змов впливають також і риси людини. Так, нарцисизм, потреба відчувати власну унікальність та неповторність підливають масла у вогонь конспірології. Їм простіше звинуватити когось іншого у своїх проблемах, ніж себе самих.

А ось низькі аналітичні здібності та висока тривожність практично не мають зв'язку з конспірологічним мисленням.

Також люди більше довіряють новинам зі свого оточення, навіть найабсурднішим, ніж тим, які вони почули від представника влади тощо.

Дослідники зробили висновок, що прихильники теорій змови не обов'язково є простодушними й неосвіченими, як це показується в масовій культурі. Серед них можуть бути дуже розумні люди, однак із нарцисичними рисами.

Нагадаємо, що відповівши на кілька простих запитань, можна зазирнути у власне майбутнє. Пропонуємо пройти тест, аби зрозуміти, що на вас чекає.

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