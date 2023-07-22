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Ученые рассказали, кто и почему верит в теории заговоров

22 июля 2023 01:22
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Ученые рассказали, кто и почему верит в теории заговоров
Кадр из фильма "Знаки". Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Недавно ученые из Университета Эмори в США провели исследование, чтобы узнать, почему люди и какие именно верят в теории заговоров. В эксперименте приняли участие 170 человек, и, как оказалось, веря в конспирологию, они чувствуют себя защищенными и лучше "понимают" мир.

Об этом сообщает Psychological Bulletin.

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Кто верит в теории заговоров

Отмечается, что люди начинают верить в теории заговоров из-за того, что им не хватает понимания и безопасности. Также часто веру в конспирологию подстрекают финансовые проблемы и проблемы со здоровьем.

Кроме того, на склонность к вере в теории заговоров влияют также и черты человека. Так, нарциссизм, потребность чувствовать собственную уникальность и неповторимость подливают масла в огонь конспирологии. Им проще обвинить кого-нибудь другого в своих проблемах, чем себя самих.

А вот низкие аналитические способности и высокая тревожность практически не связаны с конспирологическим мышлением.

Также люди больше доверяют новостям из своего окружения, даже самым абсурдным, чем тем, которые они услышали от представителя власти или других.

Исследователи заключили, что сторонники теорий заговора не обязательно являются простодушными и необразованными, как это показывается в массовой культуре. Среди них могут быть очень умные люди, но с нарциссическими чертами.

Напомним, что ответив на несколько простых вопросов, можно заглянуть в будущее. Предлагаем пройти тест, чтобы понять, что вас ждет.

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