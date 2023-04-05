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В майбутньому в Україні знадобиться до 75% людей з професійно-технічною освітою, — Бабак

5 квітня 2023 18:49
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Каріна Білоткач
Реформа професійно-технічної освіти
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Каріна Білоткач

Реформа щодо професійно-технічної освіти важлива для відновлення України. В Україні велика кількість безробітних з вищою освітою.

Про це інформує Укрінформ.

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Реформа професійно-технічної освіти

"Один з ключових елементів, на які ми розраховуємо, про які в нас є домовленість із МОН, — це реформа професійно-технічної освіти. Це дуже важливо для України в контексті повоєнного відновлення. Нам потрібні будуть професіонали, які відбудовуватимуть нашу країну. Тому зараз ця реформа на часі. В нас в комітеті підготовлені великі законодавчі зміни", — зазначив Голова Комітету ВР України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

Також він додав, що в Україні структура економіки потребує 70-75% людей з професійною освітою і приблизно 25-30% з вищою освітою. Приблизно така ж кількість людей має бути у відповідних навчальних закладах, а не навпаки. Наразі навпаки. Дві третини дітей навчаються в закладах вищої освіти і менше третини в професійно-технічних закладах. Через це велика кількість безробітних з вищою освітою. 

Нагадаємо, що ВПО і звільнені з полону можуть отримати ваучери на навчання. Скориставшись такою можливістю, вони матимуть більше шансів працевлаштуватися за обраною спеціальністю.

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