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В будущем в Украине понадобится до 75% людей с профессионально-техническим образованием, — Бабак

5 апреля 2023 18:49
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Карина Белоткач
Реформа профессионально-технического образования
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Карина Белоткач

Реформа по профессионально-техническому образованию важна для восстановления Украины. В Украине много безработных с высшим образованием.

Об этом информирует Укринформ.

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Реформа профессионально-технического образования

"Один из ключевых элементов, на которые мы рассчитываем, о которых у нас есть договоренность с МОН, — это реформа профессионально-технического образования. Это очень важно для Украины в контексте послевоенного восстановления. Нам нужны будут профессионалы, которые будут восстанавливать нашу страну. Поэтому сейчас эта реформа актуальна. У нас в комитете подготовлены большие законодательные изменения", — отметил Председатель Комитета ВР Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

Также он добавил, что в Украине в структуре экономики нуждаются 70-75% людей с профессиональным образованием и примерно 25-30% с высшим образованием. Приблизительно такое же количество людей должно быть в соответствующих учебных заведениях, а не наоборот. Пока наоборот. Две трети детей учатся в высших учебных заведениях и менее трети в профессионально-технических заведениях. Поэтому большое количество безработных с высшим образованием.

Напомним, что ВПЛ и освобожденные из плена могут получить ваучеры на обучение. Воспользовавшись такой возможностью, у них будет больше шансов трудоустроиться по выбранной специальности.

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