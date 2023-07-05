Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Наука arrow В Японії розробили ліки для росту зубів arrow

В Японії розробили ліки для росту зубів

5 липня 2023 01:23
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
В Японії розробили ліки для росту зубів
Чоловіку оглядають зуби на прийомі в стоматолога. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Нещодавно вчені розробили ліки, які дозволяють вирощувати нові зуби. Наразі експерименти проводяться лише на лабораторних тваринах, однак із 2024 року — плануються й на людях.

Про це повідомляє The Mainichi.

Читайте також:

Ліки для росту зубів

Ще 2005 року японські вчені знайшли в мишей ген, що виробляє білок USAG-1. Цей білок і перешкоджає росту зубів, тож дослідники знайшли спосіб, як заблокувати його дію.

Так, науковці на чолі з фахівцем Катсу Такахаші заявили, що розробили антитіло проти USAG-1. Спочатку досліди проводилися на мишах, що дало результат — зуби дійсно виросли.

Вирощений зуб у піддослідних мишей. Фото: Кацу Такахаші

Крім того, експеримент провели також і на тхорах, в яких із зубами не було проблем, однак вони виросли між тими, що в них вже є.

Вирощені зуби між двома власними у тхора. Фото: Кацу Такахаші 

На тлі успіху експериментів на тваринах, вчені планують провести дослідження на людях вкінці 2024 року. Спочатку науковці хочуть переконатися, чи немає якихось побічних ефектів. Загалом планується використовувати нову технологію на дітях віком від 2 до 6 років, у яких не ростуть зуби.

Зазначається, що в майбутньому буде можливість вирощувати зуби і в дорослих людей. Вони зможуть вибрати, чи вставляти штучні зуби, чи виростати власні. Останній варіант вважається найпривабливішим, оскільки потрібно буде просто приймати пігулки.

Нагадаємо, що кажуть, що від надмірної кількості цукерок псуються зуби, і кожному з нас доводилося це чути в дитинстві. Виявляється, це певною мірою правда, але не тільки цукерки можуть мати такий ефект.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

None

Новий випуск спецпроєкту "Герої в тилу": історії порятунку тварин

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Новина з відео

15:55 Мобілізований Козловський з автоматом в руках записав перше відео в ЗСУ

Оновлено

20:29 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз