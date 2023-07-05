В Японії розробили ліки для росту зубів

Чоловіку оглядають зуби на прийомі в стоматолога. Фото: freepik.com

Нещодавно вчені розробили ліки, які дозволяють вирощувати нові зуби. Наразі експерименти проводяться лише на лабораторних тваринах, однак із 2024 року — плануються й на людях.

Про це повідомляє The Mainichi.

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Ще 2005 року японські вчені знайшли в мишей ген, що виробляє білок USAG-1. Цей білок і перешкоджає росту зубів, тож дослідники знайшли спосіб, як заблокувати його дію.

Так, науковці на чолі з фахівцем Катсу Такахаші заявили, що розробили антитіло проти USAG-1. Спочатку досліди проводилися на мишах, що дало результат — зуби дійсно виросли.

Вирощений зуб у піддослідних мишей. Фото: Кацу Такахаші

Крім того, експеримент провели також і на тхорах, в яких із зубами не було проблем, однак вони виросли між тими, що в них вже є.

Вирощені зуби між двома власними у тхора. Фото: Кацу Такахаші

На тлі успіху експериментів на тваринах, вчені планують провести дослідження на людях вкінці 2024 року. Спочатку науковці хочуть переконатися, чи немає якихось побічних ефектів. Загалом планується використовувати нову технологію на дітях віком від 2 до 6 років, у яких не ростуть зуби.

Зазначається, що в майбутньому буде можливість вирощувати зуби і в дорослих людей. Вони зможуть вибрати, чи вставляти штучні зуби, чи виростати власні. Останній варіант вважається найпривабливішим, оскільки потрібно буде просто приймати пігулки.

Нагадаємо, що кажуть, що від надмірної кількості цукерок псуються зуби, і кожному з нас доводилося це чути в дитинстві. Виявляється, це певною мірою правда, але не тільки цукерки можуть мати такий ефект.