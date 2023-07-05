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В Японии разработали лекарство для роста зубов

5 июля 2023 01:23
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Японии разработали лекарство для роста зубов
Мужчине осматривают зубы на приеме у стоматолога. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Недавно ученые разработали лекарства, позволяющие выращивать новые зубы. Пока эксперименты проводятся только на лабораторных животных, однако с 2024 года — планируются и на людях.

Об этом сообщает The Mainichi.

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Еще в 2005 году японские ученые обнаружили у мышей ген, производящий белок USAG-1. Этот белок и препятствует росту зубов, так что исследователи нашли способ, как заблокировать его действие.

Так, ученые во главе со специалистом Катсу Такахаши заявили, что разработали антитело против USAG-1. Сначала опыты проводились на мышах, что дало результат — зубы действительно выросли.

Выращенный зуб у подопытных мышей. Фото: Кацу Такахаши

Кроме того, эксперимент провели также и на хорьках, у которых с зубами не было проблем, однако они выросли между уже имеющимися у них.

Выращенные зубы между двумя собственными у хорька. Фото: Кацу Такахаши

На фоне успеха экспериментов на животных ученые планируют провести исследования на людях в конце 2024 года. Сначала ученые хотят убедиться, нет ли каких-либо побочных эффектов. В целом планируется использовать новую технологию на детях от 2 до 6 лет, у которых не растут зубы.

Отмечается, что в будущем будет возможность выращивать зубы и у взрослых людей. Они смогут выбрать, вставлять искусственные зубы или вырастать собственные. Последний вариант считается самым привлекательным, поскольку нужно будет просто принимать таблетки.

Напомним, что говорят, что от чрезмерного количества конфет портятся зубы и каждому из нас приходилось это слышать в детстве. Оказывается, это в какой-то мере правда, но не только конфеты могут иметь такой эффект.

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