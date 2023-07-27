У Великій Британії вчені розгадали загадку 2000-річного поховання

Поховання невідомого воїна на о. Брайер, Велика Британія. Фото: Isles of Scilly Museum Association

У Великій Британії вчені зробили інтригуюче відкриття. Таємниця поховання, знайденого на островах Сіллі ще у 1999 році, нарешті розкрита. Окрім людських решток, у місці захоронення виявили зброю та інші артефакти.

Про це пише The Guardian.

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Ще у 1999 році у Великій Британії на острові на Брайері, що відносять до архіпелагу Сіллі, археологи виявили поховання викладене камінням. Однак донині дослідникам не вдавалось визначити кому належать останки.

Під час розкопок вчені виявили меч у піхвах із мідного сплаву та щит, які зазвичай асоціюються з чоловіками. Однак у могилі знайшли ще "жіночі" речі — брошку та бронзове дзеркало, прикрашене, мотивом сонячного диска.

Меч і дзеркало, знайдені в могилі на о. Брайер. Фото: Історичний архів Англії

За словами вчених, цим артефактам ймовірно близько 2 тисяч років. Тоді на територіях сучасної Великої Британії основною формою війни були набіги — раптові напади на ворожі поселення. До того ж науковці припускають, що древні воїни могли використовувати дзеркала для сигналізації, спілкування та координації атак. Дзеркала мали також і ритуальне значення.

"Їх використовували для спілкування з надприродним світом, щоб забезпечити успіх рейду або "очистити" воїнів після їх повернення", — йдеться у повідомленні.

Як вченим вдалось визначити стать воїна, якому належать останки

Науковцям з Historic England вдалось ідентифікувати стать загиблого воїна. Це відкриття допоможе пролити світло на звичаї війни у Залізну добу.

Визначити стать воїна за допомоою традиційного аналізу ДНК вченим не вдалось через розпад кісток. Усе, що залишись в могилі від тіла воїна, — темна пляма ґрунту, де колись лежало тіло, і невеликі шматочками кісток та зубів вагою близько 150 г.

Рештки похованого воїна. Фото: Історичний архів Англії

Тож науковці скористались розробкою Каліфорнійського університету в Девісі, яка дає змогу аналізувати зубну емаль.

"Зубна емаль є найтвердішою та найстійкішою речовиною в організмі людини. Він містить білок із зв’язками з X- або Y-хромосомою, що означає, що його можна використовувати для визначення статі. Це корисно, оскільки цей білок виживає добре порівняно з ДНК", — пояснив ад’юнкт-доцент кафедри екологічної токсикології Каліфорнійського університету, доктор Глендон Паркер.

Так, вилучивши сліди білка з шматочків зубної емалі, вчені розрахували, що рештки з 96% ймовірністю належали жінці. Доктор Сара Старк, біолог із людського скелета з Історичної Англії, сказала, що знахідки є "доказом провідної ролі жінки у війні на Сіллі залізного віку".

"Це може свідчити про те, що участь жінок у рейдерствах та інших видах насильства була більш поширеною в суспільстві залізного віку, ніж ми думали раніше, і це могло закласти основи, з яких пізніше виникнуть такі лідери, як Боудікка", — розповіла доктор Старк.

До того ж вчена припускає, що статус жінки був високим, адже дзеркало — коштовна річ.

"Хоча ми ніколи не можемо повністю знати про символіку предметів, знайдених у могилах, комбінація меча та дзеркала свідчить про те, що ця жінка мала високий статус у своїй громаді та, можливо, відігравала керівну роль у місцевих війнах, організовуючи чи керуючи набігами на ворожі поселення", — підсумувала вона.

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