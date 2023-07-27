Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Наука arrow У Великій Британії вчені розгадали загадку 2000-річного поховання arrow

У Великій Британії вчені розгадали загадку 2000-річного поховання

27 липня 2023 21:48
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор
У Великій Британії вчені розгадали загадку 2000-річного поховання
Поховання невідомого воїна на о. Брайер, Велика Британія. Фото: Isles of Scilly Museum Association
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

У Великій Британії вчені зробили інтригуюче відкриття. Таємниця поховання, знайденого на островах Сіллі ще у 1999 році, нарешті розкрита. Окрім людських решток, у місці захоронення виявили зброю та інші артефакти.

Про це пише The Guardian.

Читайте також:

Що знайшли у похованні на острові Сіллі

Ще у 1999 році у Великій Британії на острові на Брайері, що відносять до архіпелагу Сіллі, археологи виявили поховання викладене камінням. Однак донині дослідникам не вдавалось визначити кому належать останки.   

Під час розкопок вчені виявили меч у піхвах із мідного сплаву та щит, які зазвичай асоціюються з чоловіками. Однак у могилі знайшли ще "жіночі" речі — брошку та бронзове дзеркало, прикрашене, мотивом сонячного диска.

null
Меч і дзеркало, знайдені в могилі на о. Брайер. Фото: Історичний архів Англії

За словами вчених, цим артефактам ймовірно близько 2 тисяч років. Тоді на територіях сучасної Великої Британії основною формою війни були набіги — раптові напади на ворожі поселення. До того ж науковці припускають, що древні воїни могли використовувати дзеркала  для сигналізації, спілкування та координації атак. Дзеркала мали також і ритуальне значення.

"Їх використовували для спілкування з надприродним світом, щоб забезпечити успіх рейду або "очистити" воїнів після їх повернення", — йдеться у повідомленні.

Як вченим вдалось визначити стать воїна, якому належать останки

Науковцям з Historic England вдалось ідентифікувати стать загиблого воїна. Це відкриття допоможе пролити світло на звичаї війни у Залізну добу. 

Визначити стать воїна за допомоою традиційного аналізу ДНК вченим не вдалось через розпад кісток. Усе, що залишись в могилі від тіла воїна, — темна пляма ґрунту, де колись лежало тіло, і невеликі шматочками кісток та зубів вагою близько 150 г.

null
Рештки похованого воїна. Фото: Історичний архів Англії

Тож науковці скористались розробкою Каліфорнійського університету в Девісі, яка дає змогу аналізувати зубну емаль.

"Зубна емаль є найтвердішою та найстійкішою речовиною в організмі людини. Він містить білок із зв’язками з X- або Y-хромосомою, що означає, що його можна використовувати для визначення статі. Це корисно, оскільки цей білок виживає добре порівняно з ДНК", — пояснив ад’юнкт-доцент кафедри екологічної токсикології Каліфорнійського університету, доктор Глендон Паркер.

Так, вилучивши сліди білка з шматочків зубної емалі, вчені розрахували, що рештки з 96% ймовірністю належали жінці. Доктор Сара Старк, біолог із людського скелета з Історичної Англії, сказала, що знахідки є "доказом провідної ролі жінки у війні на Сіллі залізного віку".

"Це може свідчити про те, що участь жінок у рейдерствах та інших видах насильства була більш поширеною в суспільстві залізного віку, ніж ми думали раніше, і це могло закласти основи, з яких пізніше виникнуть такі лідери, як Боудікка", — розповіла доктор Старк.

До того ж вчена припускає, що статус жінки був високим, адже дзеркало — коштовна річ.

"Хоча ми ніколи не можемо повністю знати про символіку предметів, знайдених у могилах, комбінація меча та дзеркала свідчить про те, що ця жінка мала високий статус у своїй громаді та, можливо, відігравала керівну роль у місцевих війнах, організовуючи чи керуючи набігами на ворожі поселення", — підсумувала вона.

Нагадаємо, вчені спрогнозували коли станеться глобальна катастрофа.

Водночас вчені дослідили як денний сон впливає на когнітивні функції людей. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

None

"Це кров і піт": Ігнат про успішну роботу ППО і не тільки у великому інтервʼю

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз