В Великобритании ученые разгадали загадку 2000-летнего захоронения

Захоронение неизвестного воина на о. Брайер, Великобритания. Фото: Isles of Scilly Museum Association

В Великобритании ученые совершили интригующее открытие. Тайна захоронения, найденного на островах Силли еще в 1999 году, наконец-то раскрыта. Кроме человеческих останков, в месте захоронения обнаружили оружие и другие артефакты.

Об этом пишет The Guardian.

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Еще в 1999 году в Великобритании на острове на Брайере, относящихся к архипелагу Силли, археологи обнаружили захоронение, выложенное камнями. Однако до сих пор исследователям не удавалось определить, кому принадлежат останки.

Во время раскопок ученые обнаружили меч в ножнах из медного сплава и щит, обычно ассоциирующихся с мужчинами. Однако в могиле нашли еще "женские" вещи — брошь и бронзовое зеркало, украшенное мотивом солнечного диска.

Меч и зеркало, найденные в могиле на о. Брайер. Фото: Исторический архив Англии

По словам ученых, этим артефактам вероятно около 2 тысяч лет. Тогда на территориях современной Великобритании основной формой войны были набеги — внезапные нападения на вражеские поселения. К тому же ученые предполагают, что древние воины могли использовать зеркала для сигнализации, общения и координации атак. Зеркало имело также и ритуальное значение.

"Их использовали для общения со сверхъестественным миром, чтобы обеспечить успех рейда или "очистить" воинов после их возвращения", — говорится в сообщении.

Как ученым удалось определить пол воина, которому принадлежат останки

Ученым из Historic England удалось идентифицировать пол погибшего воина. Это открытие поможет пролить свет на обычаи войны Железого века.

Определить пол воина с помощью традиционного анализа ДНК ученым не удалось из-за распада костей. Все, что осталось в могиле от тела воина, — темное пятно почвы, где когда-то лежало тело, и небольшие кусочки костей и зубов весом около 150 г.

Остатки погребенного воина. Фото: Исторический архив Англии

Ученые воспользовались разработкой Калифорнийского университета в Дэвисе, которая позволяет анализировать зубную эмаль.

"Зубная эмаль является самым твердым и стойким веществом в организме человека. Он содержит белок со связями с X- или Y-хромосомой, что означает, что его можно использовать для определения пола. Это полезно, поскольку этот белок выживает хорошо по сравнению с ДНК", — объяснил адъюнкт-доцент кафедры экологической токсикологии Калифорнийского университета, доктор Глендон Паркер.

Так, изъяв следы белка из кусочков зубной эмали, учёные рассчитали, что остатки с 96% вероятностью принадлежали женщине. Доктор Сара Старк, биолог из человеческого скелета из Исторической Англии, сказала, что находки являются "доказательством ведущей роли женщины в войне на Силле Железного века".

"Это может свидетельствовать о том, что участие женщин в рейдерствах и других видах насилия было более распространено в обществе железного возраста, чем мы думали ранее, и это могло заложить основы, из которых позже возникнут такие лидеры, как Боудикка", — рассказала доктор Старк.

К тому же ученая предполагает, что статус женщины был высоким, ведь зеркало — ценная вещь.

"Хотя мы никогда не можем знать все о символике предметов, найденных в могилах, комбинация меча и зеркала свидетельствует о том, что эта женщина имела высокий статус в своей общине и, возможно, играла руководящую роль в местных войнах, организуя или управляя набегами на враждебные поселение", — подытожила она.

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