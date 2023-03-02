У піраміді Хеопса в Єгипті знайшли прихований коридор: що відомо

Вперше його виявили у 2016 році за допомогою методу візуалізації під назвою мюографія

У Великій піраміді Гіза, яку ще називають пірамідою Хеопса знайшли потаємний коридор. Це підтвердили співробітники відділу єгипетських старожитностей.

Про це пише BBC.

Відео з ендоскопа показало внутрішню частину коридору довжиною 9 м і шириною 2,1 м. Чиновники кажуть, що його могли створити, щоб перерозподілити вагу піраміди навколо входу — чи іншої, досі не виявленої, камери. Вперше його виявили у 2016 році за допомогою методу візуалізації під назвою мюографія.

Команда вчених із проєкту ScanPyramids зафіксувала зміни щільності всередині піраміди за допомогою мюонів, які є побічними продуктами космічного випромінювання і лише частково поглинаються каменем.

Ця неінвазивна техніка виявила порожній простір за північною стіною Великої піраміди, на висоті приблизно 7 м над головним входом, у зоні, де є кам'яна шевронна конструкція. Згодом провели подальші дослідження за допомогою радара та ультразвуку, після чого через крихітну щілину між каменями, з яких утворені шеврони, ввели ендоскоп шириною 6 мм.

Відео з камери оприлюднили на пресконференції біля піраміди у четвер. Воно показало порожній коридор зі стінами, зробленими з грубо обтесаних кам'яних блоків, і склепінчастою кам'яною стелею.

"Ми збираємося продовжити сканування, щоб з'ясувати, що ми можемо знайти під ним або в кінці цього коридору", — сказав Мостафа Вазірі, голова Вищої ради старожитностей Єгипту.

Єгипетський археолог Захі Хавасс сказав, що цей коридор є "дуже великим відкриттям", про яке вперше дізнаються люди в усьому світі. Він також зазначив, що воно може допомогти виявити, чи досі існує похоронна камера Хеопса всередині піраміди.

Що відомо про піраміду Хеопса

Велику піраміду, висота якої становить 146 метрів, побудував на плато Гіза у часи четвертої династії фараон Хуфу або Хеопс, який правив приблизно з 2609 до 2584 до н.е. Попри те, що це одна з найстаріших і найбільших пам'яток на Землі, досі немає консенсусу щодо того, як її побудували.

Нагадаємо, у січні поточного року стало відомо, що у Єгипті вперше за століття знайшли 16-метровий папірус із текстами з "Книги мертвих".

Артефакт, також знайдений в археологічній зоні Саккара, реставрували у лабораторії Єгипетського музею в Тахрірі та назвали "папірусом Вазірі". Папірус уже переклали і згодом його виставлять у Єгипетському музеї. Поки що знахідку не показали громадськості.

Також археологи у Єгипті знайшли мумію, якій імовірно близько 4300 років.

Мумію знайшли на дні 15-метрової шахти у нещодавно розкритій групі гробниць п’ятої та шостої династій біля ступінчастої піраміди у Саккарі.

Додамо, археологи на півдні Туреччини виявили оригінальне місце поховання Святого Миколая.