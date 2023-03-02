Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Наука arrow У піраміді Хеопса в Єгипті знайшли прихований коридор: що відомо arrow

У піраміді Хеопса в Єгипті знайшли прихований коридор: що відомо

2 березня 2023 22:40
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор
Вперше його виявили у 2016 році за допомогою методу візуалізації під назвою мюографія
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор

У Великій піраміді Гіза, яку ще називають пірамідою Хеопса знайшли потаємний коридор. Це підтвердили співробітники відділу єгипетських старожитностей. 

Про це пише BBC.

Читайте також:

Відео з ендоскопа показало внутрішню частину коридору довжиною 9 м і шириною 2,1 м. Чиновники кажуть, що його могли створити, щоб перерозподілити вагу піраміди навколо входу — чи іншої, досі не виявленої, камери. Вперше його виявили у 2016 році за допомогою методу візуалізації під назвою мюографія.

Команда вчених із проєкту ScanPyramids зафіксувала зміни щільності всередині піраміди за допомогою мюонів, які є побічними продуктами космічного випромінювання і лише частково поглинаються каменем.

Ця неінвазивна техніка виявила порожній простір за північною стіною Великої піраміди, на висоті приблизно 7 м над головним входом, у зоні, де є кам'яна шевронна конструкція. Згодом провели подальші дослідження за допомогою радара та ультразвуку, після чого через крихітну щілину між каменями, з яких утворені шеврони, ввели ендоскоп шириною 6 мм.

Відео з камери оприлюднили на пресконференції біля піраміди у четвер. Воно показало порожній коридор зі стінами, зробленими з грубо обтесаних кам'яних блоків, і склепінчастою кам'яною стелею.

"Ми збираємося продовжити сканування, щоб з'ясувати, що ми можемо знайти під ним або в кінці цього коридору", — сказав Мостафа Вазірі, голова Вищої ради старожитностей Єгипту.

Єгипетський археолог Захі Хавасс сказав, що цей коридор є "дуже великим відкриттям", про яке вперше дізнаються люди в усьому світі. Він також зазначив, що воно може допомогти виявити, чи досі існує похоронна камера Хеопса всередині піраміди.

Що відомо про піраміду Хеопса

Велику піраміду, висота якої становить 146 метрів, побудував на плато Гіза у часи четвертої династії фараон Хуфу або Хеопс, який правив приблизно з 2609 до 2584 до н.е. Попри те, що це одна з найстаріших і найбільших пам'яток на Землі, досі немає консенсусу щодо того, як її побудували.

Нагадаємо, у січні поточного року стало відомо, що у Єгипті вперше за століття знайшли 16-метровий папірус із текстами з "Книги мертвих". 

Артефакт, також знайдений в археологічній зоні Саккара, реставрували у лабораторії Єгипетського музею в Тахрірі та назвали "папірусом Вазірі". Папірус уже переклали і згодом його виставлять у Єгипетському музеї. Поки що знахідку не показали громадськості.

Також археологи у Єгипті знайшли мумію, якій імовірно близько 4300 років. 

Мумію знайшли на дні 15-метрової шахти у нещодавно розкритій групі гробниць п’ятої та шостої династій біля ступінчастої піраміди у Саккарі.

Додамо, археологи на півдні Туреччини виявили оригінальне місце поховання Святого Миколая. 

 

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Ексклюзив

23:12"Всіх хочуть поховати": військовий розповів останні новини з Бахмуту

Новина з фото

22:57 Недитячі ігри: на Рівненщині знайшли зв'язаним 10-річного хлопчика

Новина з відео

22:35 У Підмосков'ї стався потужний вибух: з'явилося відео

Новина з відео

22:17 Чи був причиною пандемії COVID-19 витік із лабораторії: Блінкен озвучив позицію спецслужб США

22:10 У Польщі виходить рімейк серіалу "Слуга народу": як виглядає польський "Зеленський"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

22:10Чи продаватиме Китай зброю росії: відповідь експерта

Новина з відео

21:53"Ключова увага Бахмуту": Зеленський провів засідання Ставки

21:45 Яке свято відзначають 3 березня: прикмети, традиції та заборони цього дня

Новина з відео

21:36 У Гонконзі палає 42-поверховий хмарочос: що відомо

21:18 Росія призупинила дію безвізу для дипломатів "союзної" Угорщини: що трапилось

Новина з відео

22:35 У Підмосков'ї стався потужний вибух: з'явилося відео

Новина з відео

22:17 Чи був причиною пандемії COVID-19 витік із лабораторії: Блінкен озвучив позицію спецслужб США

Новина з відео

21:53"Ключова увага Бахмуту": Зеленський провів засідання Ставки

Новина з відео

21:36 У Гонконзі палає 42-поверховий хмарочос: що відомо

Новина з відео

19:45 Окупанти вже побоюються західних поставок зброї, — перехоплення ГУР

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

19:30Одеса їм не по зубах: реакція одеситів на можливі загрози з боку росіян

Новина з відео

17:02 Дірява ППО рф: у мережі показали відео, як дрон пролетів по аеродрому в Білорусі та сів на літак А-50

Новина з відео

16:01Масовані атаки рф можуть залишитись у минулому, — Гуменюк

Новина з відео

15:00 Продовжують грати виставу: путін назвав "терактом" події з "українською ДРГ"

Ексклюзив

14:55Дивом вижили: історія мешканців зруйнованого будинку в Запоріжжі

20:03Роналду завоював 33 титули: нове досягнення Кріштіану

Ексклюзив

19:30Одеса їм не по зубах: реакція одеситів на можливі загрози з боку росіян

Ексклюзив

18:15Деокупація Криму: як ворог готується зустріти ЗСУ

Ексклюзив

15:40лукашенко зустрівся із Сі Цзіньпінем: чий бік займе Пекін у війні проти України

Ексклюзив

14:55Дивом вижили: історія мешканців зруйнованого будинку в Запоріжжі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

07:45Валютний ринок лихоманить: що буде з гривнею

Новина з фото

06:45"Агенту 007" Деніелу Крейгу — 55: приховування особистого життя та ігнор соцмереж

Ексклюзив

06:20Metro та Auchan : доля магазинів, які спонсорують війну в Україні

Ексклюзив

18:00З надією на якнайшвидше визволення: життя Херсона сьогодні

17:50"Львів — культурна столиця не тільки в мирний період, але і під час війни": режисер-фронтовик про театральне життя міста

Актуальне по темі

None 2 Березень 23:00

Недитячі ігри: на Рівненщині знайшли зв'язаним 10-річного хлопчика

None 2 Березень 22:34

У Підмосков'ї стався потужний вибух: з'явилося відео

None 2 Березень 23:25

Чи був причиною пандемії COVID-19 витік із лабораторії: Блінкен озвучив позицію спецслужб США

None 2 Березень 23:22

У Польщі виходить рімейк серіалу "Слуга народу": як виглядає польський "Зеленський"

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB