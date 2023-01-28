Археологи у Луксорі в Єгипті знайшли місто римської доби, якому 1800 років

Археологи в Єгипті знайшли місто римської доби, якому 1800 років
Археологи, які працюють у південному єгипетському місті Луксор знайшли місто римської доби. За оцінкою археологів, руїнам римського поселення 1800 років.
Про це повідомляє CNN.
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Що відомо про знахідку археологів
Генеральний секретар Вищої ради старожитностей Єгипту Мостафа Вазірі сказав, що місто знайдене датується ІІ і ІІІ століттями нашої ери. Він описав його як "найстаріше і найважливіше місто, знайдене на східному березі Луксора".
"Було виявлено житлове селище з двома вежами для голубів", — оголосив Вазірі у відео, опублікованому в Twitter.
- الكشف عن دفنات عائلية لأول مرة من عصر الانتقال الثاني بذراع أبو النجا غرب الأقصر.— Dr Mostafa waziry (@mostafa_waziri) January 25, 2023
The discovery of family burials for the first time in Dhara Abu al-Naga, west of Luxor.#EGYPT #Tweets #NEW #explore #StayTuned #luxor #Archaeology #tourism pic.twitter.com/rmm5fGWtA3
الكشف عن أول مدينة سكنية كاملة بشرق الأقصر .— Dr Mostafa waziry (@mostafa_waziri) January 24, 2023
The discovery of the first complete residential city in eastern Luxor.#Egypte #Tweets #Luxor #tourism #Archaeology #heritage #StayTuned #explore #مصر pic.twitter.com/gzldbWtcPM
Чиновник пояснив, що ці вежі слугували гніздами для вирощування поштових голубів. Потім птахів використовували для транспортування повідомлень в інші частини Римської імперії.
Нагадаємо, у січні поточного року стало відомо, що у Єгипті вперше за століття знайшли 16-метровий папірус із текстами з "Книги мертвих".
Артефакт, також знайдений в археологічній зоні Саккара, реставрували у лабораторії Єгипетського музею в Тахрірі та назвали "папірусом Вазірі". Папірус уже переклали і згодом його виставлять у Єгипетському музеї. Поки що знахідку не показали громадськості.
Також археологи у Єгипті знайшли мумію, якій імовірно близько 4300 років.
Мумію знайшли на дні 15-метрової шахти у нещодавно розкритій групі гробниць п’ятої та шостої династій біля ступінчастої піраміди у Саккарі.
Додамо, археологи на півдні Туреччини виявили оригінальне місце поховання Святого Миколая.