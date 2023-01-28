Археологи у Луксорі в Єгипті знайшли місто римської доби, якому 1800 років

Археологи похвалилися унікальною знахідкою у Єгипті

Археологи, які працюють у південному єгипетському місті Луксор знайшли місто римської доби. За оцінкою археологів, руїнам римського поселення 1800 років.

Про це повідомляє CNN.

Що відомо про знахідку археологів

Генеральний секретар Вищої ради старожитностей Єгипту Мостафа Вазірі сказав, що місто знайдене датується ІІ і ІІІ століттями нашої ери. Він описав його як "найстаріше і найважливіше місто, знайдене на східному березі Луксора".

"Було виявлено житлове селище з двома вежами для голубів", — оголосив Вазірі у відео, опублікованому в Twitter.

- الكشف عن دفنات عائلية لأول مرة من عصر الانتقال الثاني بذراع أبو النجا غرب الأقصر.



The discovery of family burials for the first time in Dhara Abu al-Naga, west of Luxor.#EGYPT #Tweets #NEW #explore #StayTuned #luxor #Archaeology #tourism pic.twitter.com/rmm5fGWtA3 — Dr Mostafa waziry (@mostafa_waziri) January 25, 2023

Чиновник пояснив, що ці вежі слугували гніздами для вирощування поштових голубів. Потім птахів використовували для транспортування повідомлень в інші частини Римської імперії.

Нагадаємо, у січні поточного року стало відомо, що у Єгипті вперше за століття знайшли 16-метровий папірус із текстами з "Книги мертвих".

Артефакт, також знайдений в археологічній зоні Саккара, реставрували у лабораторії Єгипетського музею в Тахрірі та назвали "папірусом Вазірі". Папірус уже переклали і згодом його виставлять у Єгипетському музеї. Поки що знахідку не показали громадськості.

Також археологи у Єгипті знайшли мумію, якій імовірно близько 4300 років.

Мумію знайшли на дні 15-метрової шахти у нещодавно розкритій групі гробниць п’ятої та шостої династій біля ступінчастої піраміди у Саккарі.

Додамо, археологи на півдні Туреччини виявили оригінальне місце поховання Святого Миколая.