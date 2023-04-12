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У Львові переселенці та звільнені з полону бійці отримуватимуть ваучери на безкоштовне навчання

12 квітня 2023 13:12
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Марта Байдака
Журналіст
У Львові переселенці та звільнені з полону бійці отримуватимуть ваучери на безкоштовне навчання
Вимушено переміщені українці на Львівському вокзалі. Фото: УНІАН
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

У Львові для внутрішньо-переміщених осіб та бійців, які звільнені з полону, видавати ваучери на безкоштовне навчання. За цим документом можна повністю або частково оплатити вартість навчання у закладах освіти. 

Про це повідомили у пресслужбі Львівської обласної військової адміністрації.

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Станом на сьогодні, визначили 70 професій і спеціальностей, за якими можна отримати ваучер.

Послуга безкоштовного навчання доступна для осіб, які:

  • не зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні;

  • не отримували ваучер раніше;

  • не проходили протягом останніх 3 років перепідготовку за рахунок коштів Фонду державного соціального страхування на випадок безробіття;

  • мають професійну (професійно-технічну), фахову передвищу або вищу освіту.

Нагадаємо, ми раніше писали, що Верховна Рада підтримала урядову законодавчу ініціативу, яка покликана захистити права дітей внутрішньо переміщених осіб. 

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