У Львові переселенці та звільнені з полону бійці отримуватимуть ваучери на безкоштовне навчання
У Львові для внутрішньо-переміщених осіб та бійців, які звільнені з полону, видавати ваучери на безкоштовне навчання. За цим документом можна повністю або частково оплатити вартість навчання у закладах освіти.
Про це повідомили у пресслужбі Львівської обласної військової адміністрації.
Станом на сьогодні, визначили 70 професій і спеціальностей, за якими можна отримати ваучер.
Послуга безкоштовного навчання доступна для осіб, які:
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не зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні;
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не отримували ваучер раніше;
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не проходили протягом останніх 3 років перепідготовку за рахунок коштів Фонду державного соціального страхування на випадок безробіття;
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мають професійну (професійно-технічну), фахову передвищу або вищу освіту.
Нагадаємо, ми раніше писали, що Верховна Рада підтримала урядову законодавчу ініціативу, яка покликана захистити права дітей внутрішньо переміщених осіб.