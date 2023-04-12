Во Львове переселенцы и освобожденные из плена бойцы будут получать ваучеры на бесплатное обучение
Во Львове для внутренне перемещенных лиц и бойцов, освобожденных из плена, выдавать ваучеры на бесплатное обучение. По этому документу можно полностью или частично оплатить стоимость обучения в учебных заведениях.
Об этом сообщили в пресс-службе Львовской областной военной администрации.
На сегодня определили 70 профессий и специальностей, по которым можно получить ваучер.
Услуга бесплатного обучения доступна для тех, кто:
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не зарегистрированы в центре занятости как безработные;
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не получали ваучер раньше;
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не проходили за последние 3 лет переподготовку из средств Фонда государственного социального страхования в случае безработицы;
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имеют профессиональное (профессионально-техническое), профессиональное высшее или высшее образование.
Напомним, мы ранее писали, что Верховная Рада поддержала правительственную законодательную инициативу, призванную защитить права детей внутренне перемещенных лиц.