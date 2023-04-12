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Во Львове переселенцы и освобожденные из плена бойцы будут получать ваучеры на бесплатное обучение

12 апреля 2023 13:12
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Марта Байдака
Журналист
Во Львове переселенцы и освобожденные из плена бойцы будут получать ваучеры на бесплатное обучение
Вынуждены перемещенные украинцы на Львовском вокзале. Фото: УНИАН
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Во Львове для внутренне перемещенных лиц и бойцов, освобожденных из плена, выдавать ваучеры на бесплатное обучение. По этому документу можно полностью или частично оплатить стоимость обучения в учебных заведениях.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовской областной военной администрации.

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На сегодня определили 70 профессий и специальностей, по которым можно получить ваучер.

Услуга бесплатного обучения доступна для тех, кто:

  • не зарегистрированы в центре занятости как безработные;

  • не получали ваучер раньше;

  • не проходили за последние 3 лет переподготовку из средств Фонда государственного социального страхования в случае безработицы;

  • имеют профессиональное (профессионально-техническое), профессиональное высшее или высшее образование.

Напомним, мы ранее писали, что Верховная Рада поддержала правительственную законодательную инициативу, призванную защитить права детей внутренне перемещенных лиц.

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