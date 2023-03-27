У давньому храмі в Єгипті знайшли тисячі баранячих голів: для чого їх там розмістили

Археологи припускають, що тварин принесли у жертву

Американська археологічна місія, яку очолює Нью-Йоркський університет, знайшла в Єгипті дві тисячі муміфікованих баранячих голів. Знахідку, яка належить до епохи Птолемеїв, виявили в районі храму фараона Рамзеса II в Абідосі.

Про це повідомило Міністерство туризму та старожитностей Єгипту.

Подробиці про знахідку

Крім тисяч баранячих голів, археологи виявили чимало муміфікованих овець, собак, диких кіз, корів, оленів і мангустів. Вважається, що тварин принесли в жертву на честь Рамзеса II через 1000 років після його смерті.

Поряд з останками тварин команда також знайшла велику палацову споруду зі стінами завтовшки близько п'яти метрів часів шостої династії Старого Королівства, а також декілька статуй, папіруси, останки стародавніх дерев, шкіряний одяг і взуття.

Очільник американської місії Самех Іскандар заявив, що структура може допомогти "відновити відчуття стародавнього ландшафту Абідосу до будівництва храму Рамзеса ІІ".

Голова Верховної ради Єгипту Мостафа Вазірі наголосив на важливості цього відкриття, оскільки воно "розкриває важливі подробиці життя та історії храму царя Рамсеса II в Абідосі та його околицях і сприяє пізнанню цього місця".

Нагадаємо, у січні поточного року стало відомо, що у Єгипті вперше за століття знайшли 16-метровий папірус із текстами з "Книги мертвих".

Артефакт, також знайдений в археологічній зоні Саккара, реставрували у лабораторії Єгипетського музею в Тахрірі та назвали "папірусом Вазірі". Папірус уже переклали і згодом його виставлять у Єгипетському музеї. Поки що знахідку не показали громадськості.

Також археологи у Єгипті знайшли мумію, якій імовірно близько 4300 років.

Мумію знайшли на дні 15-метрової шахти у нещодавно розкритій групі гробниць п’ятої та шостої династій біля ступінчастої піраміди у Саккарі.

Також повідомлялося, що у Великій піраміді Гіза, яку ще називають пірамідою Хеопса знайшли потаємний коридор.