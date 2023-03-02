Технології майбутнього: вчені розробляють нові частини тіла

Вчені розробляють людям нові частини тіла

Вчені та дослідники працюють над тим, щоб створити для людини штучні крила, щупальці та різні частини тіла. Вважається, що технологічний прорив може статися протягом наступних кількох десятиліть.

Про це пише Dailymail.

Технологічні розробки

Світові вчені почали розробляти додаткові частини людського тіла, наприклад додатковий великий палець. Такий керований механізм наразі дозволяє відкручувати пляшку, чистити банан або одягати нитку в голку однією рукою.

Окрім того, експерти прогнозують, що за кілька десятиліть вчені створять штучні крила та щупальця. Це же зараз можливо з технічної точки зору, але розробку потрібно масштабувати. Вчені працюють над тим, щоб людині було зручно, виріб був легкий.

“Еволюція не підготувала нас до використання додаткової частини тіла, і ми виявили – щоб розширити наші здібності новими та несподіваними способами, мозку потрібно буде адаптувати репрезентацію біологічного тіла”, — розповіли дослідники.

Нагадаємо, Meta оголосила про випуск нової великої мовної моделі LLaMA, яка буде доступна для дослідників. Це дозволяє Meta приєднатися до перегонів разом із Microsoft та Google у розвитку штучного інтелекту.