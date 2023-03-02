Технологии будущего: ученые разрабатывают новые части тела

Ученые разрабатывают людям новые части тела

Ученые и исследователи работают над тем, чтобы создать для человека искусственные крылья, щупальца и разные части тела. Считается, что технологический прорыв может произойти в течение нескольких десятилетий.

Об этом пишет Dailymail.

Технологические разработки

Мировые ученые начали разрабатывать дополнительные части человеческого тела, например, дополнительный большой палец. Такой управляемый механизм позволяет откручивать бутылку, чистить банан или одевать нить в иглу одной рукой.

Кроме того, эксперты прогнозируют, что через несколько десятилетий ученые создадут искусственные крылья и щупальца. Это же сейчас возможно с технической точки зрения, но разработку нужно масштабировать. Ученые работают над тем, чтобы человеку было удобно, изделие было легкое.

"Эволюция не подготовила нас к использованию дополнительной части тела, и мы обнаружили, чтобы расширить наши способности новыми и неожиданными способами, мозгу нужно будет адаптировать репрезентацию биологического тела", — рассказали исследователи.

Напомним, Meta объявила о выпуске новой большой языковой модели LLaMA, которая будет доступна для исследователей. Это позволяет Meta присоединиться к гонке вместе с Microsoft и Google в развитии искусственного интеллекта.