Технологии будущего: ученые разрабатывают новые части тела

Технологический прорыв: ученые работают над тем, чтобы люди имели крылья и щупальца
Ученые и исследователи работают над тем, чтобы создать для человека искусственные крылья, щупальца и разные части тела. Считается, что технологический прорыв может произойти в течение нескольких десятилетий.
Об этом пишет Dailymail.
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Технологические разработки
Мировые ученые начали разрабатывать дополнительные части человеческого тела, например, дополнительный большой палец. Такой управляемый механизм позволяет откручивать бутылку, чистить банан или одевать нить в иглу одной рукой.
Кроме того, эксперты прогнозируют, что через несколько десятилетий ученые создадут искусственные крылья и щупальца. Это же сейчас возможно с технической точки зрения, но разработку нужно масштабировать. Ученые работают над тем, чтобы человеку было удобно, изделие было легкое.
"Эволюция не подготовила нас к использованию дополнительной части тела, и мы обнаружили, чтобы расширить наши способности новыми и неожиданными способами, мозгу нужно будет адаптировать репрезентацию биологического тела", — рассказали исследователи.
Напомним, Meta объявила о выпуске новой большой языковой модели LLaMA, которая будет доступна для исследователей. Это позволяет Meta присоединиться к гонке вместе с Microsoft и Google в развитии искусственного интеллекта.