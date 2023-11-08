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Собака проти вовка — вчені з'ясували, хто з них розумніший

8 листопада 2023 20:19
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Вчені з'ясували, хто розумніший — собака чи вовк
Вовк і собака породи Німецька вівчарка. Фото: скриншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Вважається, що такі тварини, як собаки, походять від сірих вовків приблизно 15 тисяч років тому, але мало хто знає, хто з них має вищий інтелект. Тому вчені провели різні дослідження, щоб з’ясувати, хто ж розумніший — вовки чи собаки.

Про це повідомляє Current Biology.

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Вовки проти собак — хто розумніший

У процесі різних експериментів дослідникам вдалося дійти висновку, що ставити запитання, хто з них розумніший, некоректно. Справа в тому, що собаки та вовки змогли адаптуватися до середовища, в якому вони живуть, і розвинули здібності, які потрібні для цього життя.

Бой собаки и волка на камеру
Бій собаки та вовка на камеру. Фото: скриншот з YouTube

Дослідження вчених за участі вовків і собак

У 2021 році вчені провели дослідження за участі вовченят і цуценят на вказівний палець. Тваринам запропонували знайти їжу, яку вчені заховали під однієї з двох перевернутих чашок. Експериментатори робили підказки жестами, поглядом і кубиком, який вони поклали біля чашки. 

У результаті даного експерименту собаки змогла продемонструвати результативність, яка виявилася вдвічі більшою за успіхи вовків.

У процесі іншого дослідження вчені струшували чашку з їжею, яка нібито там була. Коли вовки бачили, що у чашці нічого не було, вони переставали йти до неї. Водночас собаки зробили зовсім інше — вони все одно йшли до миски.

Висновок

У результаті великої кількості досліджень вченим вдалося виявити, хто ж розумніший — собаки чи вовки. Під час експериментів за участі цих тварин дослідники побачили, що вовки краще розуміють причинно-наслідкові зв’язки.

Водночас собаки навпаки мають гарний зв’язок із людиною, розуміючи її наміри і бажання допомогти.

Волк и Немецкая овчарка на улице
Вовк і Німецька вівчарка на вулиці. Фото: Pinterest

"В природі вовкам доводиться покладатись на власні спостереження і кмітливість, а собакам, яких годує людина, це не потрібно. Можливо, в ході доместикації собаки втратили здатність розуміти зв'язок між причиною і наслідком. Водночас здатність до комунікації з людиною, можливо, є і у вовків, і у собак", — каже вчений на ім’я Джуліан Брауера.

Нагадаємо, ми писали про те, яких грубих помилок припускаються власники собак під час дресирування. 

Раніше ми розповідали про те, як різні тварини дивляться на своє відображення у дзеркалі. 

Також ми повідомляли про те, що у Швеції під загрозою зникнення опинилися вовки.

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