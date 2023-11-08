Вчені з'ясували, хто розумніший — собака чи вовк

Вовк і собака породи Німецька вівчарка. Фото: скриншот з YouTube

Вважається, що такі тварини, як собаки, походять від сірих вовків приблизно 15 тисяч років тому, але мало хто знає, хто з них має вищий інтелект. Тому вчені провели різні дослідження, щоб з’ясувати, хто ж розумніший — вовки чи собаки.

Про це повідомляє Current Biology.

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У процесі різних експериментів дослідникам вдалося дійти висновку, що ставити запитання, хто з них розумніший, некоректно. Справа в тому, що собаки та вовки змогли адаптуватися до середовища, в якому вони живуть, і розвинули здібності, які потрібні для цього життя.

Бій собаки та вовка на камеру. Фото: скриншот з YouTube

Дослідження вчених за участі вовків і собак

У 2021 році вчені провели дослідження за участі вовченят і цуценят на вказівний палець. Тваринам запропонували знайти їжу, яку вчені заховали під однієї з двох перевернутих чашок. Експериментатори робили підказки жестами, поглядом і кубиком, який вони поклали біля чашки.

У результаті даного експерименту собаки змогла продемонструвати результативність, яка виявилася вдвічі більшою за успіхи вовків.

У процесі іншого дослідження вчені струшували чашку з їжею, яка нібито там була. Коли вовки бачили, що у чашці нічого не було, вони переставали йти до неї. Водночас собаки зробили зовсім інше — вони все одно йшли до миски.

Висновок

У результаті великої кількості досліджень вченим вдалося виявити, хто ж розумніший — собаки чи вовки. Під час експериментів за участі цих тварин дослідники побачили, що вовки краще розуміють причинно-наслідкові зв’язки.

Водночас собаки навпаки мають гарний зв’язок із людиною, розуміючи її наміри і бажання допомогти.

Вовк і Німецька вівчарка на вулиці. Фото: Pinterest

"В природі вовкам доводиться покладатись на власні спостереження і кмітливість, а собакам, яких годує людина, це не потрібно. Можливо, в ході доместикації собаки втратили здатність розуміти зв'язок між причиною і наслідком. Водночас здатність до комунікації з людиною, можливо, є і у вовків, і у собак", — каже вчений на ім’я Джуліан Брауера.

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