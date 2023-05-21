Сяйво да Вінчі: українці зможуть спостерігати рідкісне небесне явище

Рідкісне небесне явище. Фото: REUTERS

Рідкісне небесне явище відоме як сяйво да Вінчі українці зможуть спостерігати 21 травня. Це сяйво називають ще як попелясте світіння Місяця.

Побачити його можна буде близько 23:00 за Києвом. Про це повідомляє видання The Guardian.

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Цей небесний феномен вперше пояснив Леонардо да Вінчі ще в 16 столітті. Власне, на його честь це явище і отримало таку назву.

Місячне сяйво

Відомо, при Сяйві да Вінчі лише 5% видимої частини Місяця буде освітлена світлом Сонця. Згодом, коли темнішатиме, неосвітлена частина місяця почне світитися. Науковці кажуть, що це відбувається завдяки так званому сяйву Землі.

Виявляється, що під час цього феномена Земля відбиває сонячне світло, чим і висвітлює Місяць.

Сяйво да Вінчі можна буде спостерігати не лише 21 травня, а і кілька ночей після. Для цього не потрібно спеціальних пристроїв.

Нагадаємо, нещодавно з'явилося дослідження про те, що перший екіпаж, який відправиться на Марс, повинен складатися з жінок. Такі компанії як SpaceX та NASA вже почали відбір космонавток для подорожі на Марс.