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Сяйво да Вінчі: українці зможуть спостерігати рідкісне небесне явище

21 травня 2023 01:33
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Сяйво да Вінчі: українці зможуть спостерігати рідкісне небесне явище
Рідкісне небесне явище. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Рідкісне небесне явище відоме як сяйво да Вінчі українці зможуть спостерігати 21 травня. Це сяйво називають ще як попелясте світіння Місяця.

Побачити його можна буде близько 23:00 за Києвом. Про це повідомляє видання The Guardian.

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Цей небесний феномен вперше пояснив Леонардо да Вінчі ще в 16 столітті. Власне, на його честь це явище і отримало таку назву.

Місячне сяйво

Відомо, при Сяйві да Вінчі лише 5% видимої частини Місяця буде освітлена світлом Сонця. Згодом, коли темнішатиме, неосвітлена частина місяця почне світитися. Науковці кажуть, що це відбувається завдяки так званому сяйву Землі.

Виявляється, що під час цього феномена Земля відбиває сонячне світло, чим і висвітлює Місяць.

Сяйво да Вінчі можна буде спостерігати не лише 21 травня, а і кілька ночей після. Для цього не потрібно спеціальних пристроїв. 

Нагадаємо, нещодавно з'явилося дослідження про те, що перший екіпаж, який відправиться на Марс, повинен складатися з жінок. Такі компанії як SpaceX та NASA вже почали відбір космонавток для подорожі на Марс.

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