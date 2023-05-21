Сияние да Винчи: украинцы смогут наблюдать редкое небесное явление

Редкое небесное явление. Фото: REUTERS

Редкое небесное явление известное как сияние да Винчи украинцы смогут наблюдать 21 мая. Это сияние называют еще как пепельное свечение Луны.

Увидеть его можно будет около 23:00 по Киеву. Об этом сообщает издание The Guardian.

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Этот небесный феномен впервые объяснил Леонардо да Винчи еще в 16 веке. Собственно, в его честь это явление получило такое название.

Лунный свет

Известно, что при Сиянии да Винчи лишь 5% видимой части Луны будет освещено светом Солнца. Впоследствии, когда станет темнеть, неосвещенная часть месяца начнет светиться. Ученые говорят, что это происходит благодаря так называемому сиянию Земли.

Оказывается, что во время этого парадокса Земля отражает солнечный свет, чем и освещает Луну.

Сияние да Винчи можно будет наблюдать не только 21 мая, но и в следующие несколько ночей. И для этого не требуются специальные устройства.

Напомним, недавно появилось исследование о том, что первый экипаж, который отправится на Марс, должен состоять из женщин. Такие компании, как SpaceX и NASA, уже начали отбор космонавток для путешествия на Марс.