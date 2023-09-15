Шнобелівська премія: хто отримав нагороду за безглузді дослідження 2023 року

Шнобелівська премія 2022 року. Фото архівне: google

Вночі 15 вересня (за київським часом) в Гарвардському університеті відбулася наукова церемонія нагородження — Шнобелівська премія. Її, як правило, вручають за дослідження, які спочатку здаються безглуздими, але потім змушують замислитись.

Хто отримав потішну премію 2023 — повідомляється на сайті Improbable Research.

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Премія з хімії та геології

Її присвоїли польському вченому Яну Заласевичу. Він отримав нагороду за пояснення того, чому переважна більшість вчених люблять лизати камені. Його робота має назву "Поїдання скам’янілостей".

Премія з літератури

Нагороду отримали дослідники з з Франції, Великої Британії, Малайзії та Фінляндії. Вони змогли вивчити відчуття людей, які повторюють одне слово багато разів.

Премія з охорони громадського здоров’я

Нагороду здобув дослідник Пак Сон Мін. Він спроєктував Стенфордський туалет, який використовує різноманітні технології: тест-смужку для аналізу сечі, систему комп’ютерного бачення для аналізу дефекації, датчик анального відбитка з ідентифікаційною камерою та телекомунікаційним каналом — для моніторингу та швидкого аналізу речовин, які виділяє людина.

Дослідник Пак Сон Мін. Фото: Natuurhistorisch Museum Rotterdam

Премія у комунікаціях

Вона дісталася команді з Аргентини, Іспанії, Колумбії, Чилі, Китаю та США. Дослідники вивчали розумову діяльність людей, які вміють говорити задом наперед.

Премія з медицини

Нею нагородили вчених з США, Канади, Македонії, Ірану та В’єтнаму. Вони займалися вивчення трупів людей для того, щоб виокремити одну спільну ознаку — чи існує однакова кількість волоски в кожній із двох ніздрів людини.

Премія з машинобудування

Нею нагородили дослідників з Індії, Китаю, Малайзії та США за "оживлення мертвих павуків для використання як механічних інструментів захоплення".

Команда, яка досліджувала павуків. Фото: Natuurhistorisch Museum Rotterdam

Премія з харчування

Дана нагорода дісталась японцям Хомею Міяшиті та Хіромі Накамурі. Вони, зокрема, досліджували, як електрифіковані палички для їжі та соломинки для пиття впливають на смак їжі та напоїв.

Премія в галузі освіти

Її розділили група дослідників з Китаю, Канади, Великої Британії, Нідерландів, Ірландії, США та Японії. Для того, щоб написати свою наукову роботу, вони ходили на найбільш нудні лекції й досліджували, як це відчуття впливає на викладачів та студентів. Назва їхньої роботи носить назву "Нудьга породжує нудьгу: вибіркове дослідження впливу нудьги викладача на нудьгу та мотиваюцію студентів".

Премія з психології

Нею нагородили американських науковців. Для написання своєї роботи вони проводили експерименти на вулиці для того, щоб побачити, скільки перехожих зупиниться, щоби подивитись вгору, якщо побачать людину, яка стоїть і дивиться вгору.

Премія з фізики

Нагороду забрали вчені з Іспанії, Галісії, Швейцарії, Франції та Великої Британії. Вони виміряли, як сексуальна активність анчоусів впливає на змішування океанської води.

Нагадаємо, Європарламенті партійна родина Ідентичність і демократія вирішила висунути мільярдера Ілона Маска на премію імені А. Сахарова. Минулого року її присудили українському народу.