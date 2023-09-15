Шнобелевская премия: кто получил награду за нелепые исследования 2023 года

Шнобелевская премия в 2022 году. Фото архивное: google

Ночью 15 сентября (по киевскому времени) в Гарвардском университете прошла научная церемония награждения — Шнобелевская премия. Ее, как правило, вручают за исследования, которые сначала кажутся бессмысленными, но затем заставляют задуматься.

Кто получил забавную премию 2023 года — сообщается на сайте Improbable Research.

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Премия по химии и геологии

Ее присвоили польскому ученому Яну Заласевичу. Он получил награду за объяснение того, почему подавляющее большинство ученых любят лизать камни. Его работа называется "Поедание окаменелостей".

Премия по литературе

Награду получили исследователи из Франции, Великобритании, Малайзии и Финляндии. Они смогли изучить ощущения людей, повторяющих одно слово многократно.

Премия по здравоохранению

Награду получил исследователь Пак Сон Мин. Он спроектировал Стэнфордский туалет, использующий различные технологии: тест-полоску для анализа мочи, систему компьютерного видения для анализа дефекации, датчик анального отпечатка с идентификационной камерой и телекоммуникационным каналом для мониторинга и быстрого анализа веществ, выделяемых человеком.

Исследователь Пак Сон Мин. Фото: Natuurhistorisch Museum Rotterdam

Премия в коммуникациях

Она досталась команде из Аргентины, Испании, Колумбии, Чили, Китая и США. Исследователи изучали умственную деятельность людей, умеющих говорить задом наперед.

Премия по медицине

Ею наградили ученых из США, Канады, Македонии, Ирана и Вьетнама. Они занимались изучением трупов людей для того, чтобы выделить один общий признак — существует ли одинаковое количество волосков в каждом из двух ноздрей человека.

Премия по машиностроению

Ею наградили исследователей из Индии, Китая, Малайзии и США за "оживление мертвых пауков для использования в качестве механических захватных инструментов".

Команда, исследовавшая пауков. Фото: Natuurhistorisch Museum Rotterdam

Премия по питанию

Данная награда досталась японцам Хомею Мияшити и Хироме Накамуре. Они, в частности, исследовали, как электрифицированные палочки для еды и соломинки для питья влияют на вкус еды и напитков.

Премия в области образования

Ее разделили группа исследователей из Китая, Канады, Великобритании, Нидерландов, Ирландии, США и Японии. Чтобы написать свою научную работу, они ходили на наиболее скучные лекции и исследовали, как это ощущение влияет на преподавателей и студентов. Название их работы носит название "Тоска порождает скуку: выборочное исследование влияния скуки преподавателя на скуку и мотивацию студентов".

Премия по психологии

Ею наградили американских ученых. Для написания своей работы они проводили эксперименты на улице для того, чтобы увидеть сколько прохожих остановится, чтобы посмотреть вверх, если увидят человека, который стоит и смотрит вверх.

Премия по физике

Награду забрали ученые из Испании, Галисии, Швейцарии, Франции и Великобритании. Они измерили, как сексуальная активность анчоусов влияет на смешение океанской воды.

Напомним, в Европарламенте партийная семья Идентичность и демократия решила выдвинуть миллиардера Илона Маска на премию имени А. Сахарова. В прошлом году ее присудили украинскому народу.