Реконструкція обличчя Тутанхамона: до чого тут томографія
Вчені нарешті розкрили, як би виглядав легендарний єгипетський цар Тутанхамон під час свого правління понад 3300 років тому. Дослідження приголомшило самих вчених.
Результати роботи будуть опубліковані в Італійському журналі анатомії та ембріології. Про це пише видання New York Post.
Відомо, що дослідження проводила команда науковців з Австралії, Італії та Бразилії. Використовуючи цифрову модель муміфікованого черепа Тутанхамона, вдалося відтворити обличчя.
"Він схожий на молодого чоловіка з ніжним обличчям. Дивлячись на нього, ми бачимо більше молодого студента, ніж політика, повного обов’язків, що робить історичну постать ще цікавішою", — сказав бразильський графічний експерт Сісеро Мораєс.
Мораєс вважає, що команди створили гарну копію того, як стародавній правитель виглядав у реальному житті.
Нагадаємо, Тутанхамона проводили в загробних світ з понад 100 кошиками з ячменем, інжиром, виноградом, динями та іншими смаколиками. Тутанхамон любив вино, навіть в усипальниці зберігалися численні глечики.