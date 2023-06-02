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Реконструкція обличчя Тутанхамона: до чого тут томографія

2 червня 2023 01:33
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Реконструкція обличчя Тутанхамона: до чого тут томографія
Реконструкція обличчя Тутанхамона. Фото: Cicero Moraes via Pen News
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Вчені нарешті розкрили, як би виглядав легендарний єгипетський цар Тутанхамон під час свого правління понад 3300 років тому. Дослідження приголомшило самих вчених.

Результати роботи будуть опубліковані в Італійському журналі анатомії та ембріології. Про це пише видання New York Post.

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Відомо, що дослідження проводила команда науковців з Австралії, Італії та Бразилії. Використовуючи цифрову модель муміфікованого черепа Тутанхамона, вдалося відтворити обличчя.

"Він схожий на молодого чоловіка з ніжним обличчям. Дивлячись на нього, ми бачимо більше молодого студента, ніж політика, повного обов’язків, що робить історичну постать ще цікавішою", — сказав бразильський графічний експерт Сісеро Мораєс.  

Реконструкція обличчя Тутанхамона. Фото: SCA через Pen News

Мораєс вважає, що команди створили гарну копію того, як стародавній правитель виглядав у реальному житті.   

Нагадаємо, Тутанхамона проводили в загробних світ з понад 100 кошиками з ячменем, інжиром, виноградом, динями та іншими смаколиками. Тутанхамон любив вино, навіть в усипальниці зберігалися численні глечики.

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