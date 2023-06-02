Реконструкция лица Тутанхамона: при чем здесь томография

Реконструкция лица Тутанхамона. Фото: Cicero Moraes via Pen News

Ученые наконец-то раскрыли, как бы выглядел легендарный египетский царь Тутанхамон во время своего правления более 3300 лет назад. Исследование ошеломило самих ученых.

Результаты работы будут опубликованы в Итальянском журнале анатомии и эмбриологии. Об этом пишет издание New York Post.

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Известно, что исследование проводилось командой ученых из Австралии, Италии и Бразилии. Используя цифровую модель мумифицированного черепа Тутанхамона, удалось воспроизвести его лицо.

"Он похож на молодого человека с нежным лицом. Глядя на него, мы видим больше молодого студента, чем политика, полного обязанностей, что делает историческую фигуру еще более интересной", — сказал бразильский графический эксперт Сисеро Мораес.

Реконструкция лица Тутанхамона. Фото: SCA через Pen News

Мораес считает, что команды создали хорошую копию того, как древний правитель выглядел в реальной жизни.

Напомним, Тутанхамона проводили в загробный мир с более чем 100 корзинами с ячменем, инжиром, виноградом, дынями и другими вкусными угощениями. Тутанхамон любил вино, даже в усыпальнице хранились многочисленные кувшины.