Протягом двох-трьох днів Земля опиниться під ударом: як вплине на людей спалах на Сонці

На сонці стався спалах. Фото: NASA SDO

На Сонці стався сильний спалах з викидом корональної маси. Його вплив земляни можуть відчути вже протягом 48-72 годин.

Про це повідомляє видання The Watchers.

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Як повідомляється, спалах стався в тій частині Сонця, яка якраз була звернена до Землі.

Після спалаху фахівці зареєстрували радіовипромінювання типу II зі швидкістю 580 км/с. Потім було виявлено радіовипромінювання IV типу.

Як повідомляється, викиди типу IV відбуваються у зв'язку з великими виверженнями на Сонці і, як правило, пов'язані з сонячними радіаційними бурями.

Експерти кажуть, земляни відчуватимуть вплив магнітної бурі.

Як захиститися від впливу магнітної бурі

добре висипатися;

не переїдати;

не пити алкоголь;

відмовитися від кави;

відмовитися від інтенсивних тренувань, більше ходити;

гуляти на свіжому повітрі.

Нагадаємо, вчені виявили наднові зірки, які своїм вибухом можуть знищити Землю.