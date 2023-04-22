Протягом двох-трьох днів Земля опиниться під ударом: як вплине на людей спалах на Сонці
На Сонці стався сильний спалах з викидом корональної маси. Його вплив земляни можуть відчути вже протягом 48-72 годин.
Про це повідомляє видання The Watchers.
Як повідомляється, спалах стався в тій частині Сонця, яка якраз була звернена до Землі.
Після спалаху фахівці зареєстрували радіовипромінювання типу II зі швидкістю 580 км/с. Потім було виявлено радіовипромінювання IV типу.
Як повідомляється, викиди типу IV відбуваються у зв'язку з великими виверженнями на Сонці і, як правило, пов'язані з сонячними радіаційними бурями.
Експерти кажуть, земляни відчуватимуть вплив магнітної бурі.
Як захиститися від впливу магнітної бурі
- добре висипатися;
- не переїдати;
- не пити алкоголь;
- відмовитися від кави;
- відмовитися від інтенсивних тренувань, більше ходити;
- гуляти на свіжому повітрі.
Нагадаємо, вчені виявили наднові зірки, які своїм вибухом можуть знищити Землю.