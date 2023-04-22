Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Наука arrow Протягом двох-трьох днів Земля опиниться під ударом: як вплине на людей спалах на Сонці arrow

Протягом двох-трьох днів Земля опиниться під ударом: як вплине на людей спалах на Сонці

22 квітня 2023 23:57
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Протягом двох-трьох днів Земля опиниться під ударом: як вплине на людей спалах на Сонці
На сонці стався спалах. Фото: NASA SDO
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

На Сонці стався сильний спалах з викидом корональної маси. Його вплив земляни можуть відчути вже протягом 48-72 годин.

Про це повідомляє видання The Watchers.

Читайте також:

Як повідомляється, спалах стався в тій частині Сонця, яка якраз була звернена до Землі. 

Після спалаху фахівці зареєстрували радіовипромінювання типу II зі швидкістю 580 км/с. Потім було виявлено радіовипромінювання IV типу.

Як повідомляється, викиди типу IV відбуваються у зв'язку з великими виверженнями на Сонці і, як правило, пов'язані з сонячними радіаційними бурями.

Експерти кажуть, земляни відчуватимуть вплив магнітної бурі.

Як захиститися від впливу магнітної бурі

  • добре висипатися;
  • не переїдати;
  • не пити алкоголь;
  • відмовитися від кави;
  • відмовитися від інтенсивних тренувань, більше ходити;
  • гуляти на свіжому повітрі.

Нагадаємо, вчені виявили наднові зірки, які своїм вибухом можуть знищити Землю.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

15:55 Хто з чоловіків зможе отримати відстрочку від служби на п'ять років: закон

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB