В течение двух-трех дней Земля окажется под ударом: как повлияет на людей вспышка на Солнце
На Солнце произошла сильная вспышка с выбросом корональной массы. Его влияние земляне могут ощутить уже в течение 48-72 часов.
Об этом сообщает издание The Watchers.
Как сообщается, вспышка произошла в той части Солнца, которая как раз была обращена к Земле.
После вспышки специалисты зарегистрировали радиоизлучение типа II со скоростью 580 км/с. Затем было обнаружено радиоизлучение IV типа.
Как сообщается, выбросы типа IV происходят в связи с обширными извержениями на Солнце и, как правило, связаны с солнечными радиационными бурями.
Эксперты говорят, что земляне будут ощущать влияние магнитной бури.
Как защититься от воздействия магнитной бури
- хорошо высыпаться;
- не переедать;
- не пить алкоголь;
- отказаться от кофе;
- отказаться от интенсивных тренировок, больше ходить;
- гулять на открытом воздухе.
Напомним, ученые обнаружили сверхновые звезды, которые своим взрывом могут уничтожить Землю.