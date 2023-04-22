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В течение двух-трех дней Земля окажется под ударом: как повлияет на людей вспышка на Солнце

22 апреля 2023 23:57
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В течение двух-трех дней Земля окажется под ударом: как повлияет на людей вспышка на Солнце
На солнце произошла вспышка. Фото: NASA SDO
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

На Солнце произошла сильная вспышка с выбросом корональной массы. Его влияние земляне могут ощутить уже в течение 48-72 часов.

Об этом сообщает издание The Watchers.

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Как сообщается, вспышка произошла в той части Солнца, которая как раз была обращена к Земле.

После вспышки специалисты зарегистрировали радиоизлучение типа II со скоростью 580 км/с. Затем было обнаружено радиоизлучение IV типа.

Как сообщается, выбросы типа IV происходят в связи с обширными извержениями на Солнце и, как правило, связаны с солнечными радиационными бурями.

Эксперты говорят, что земляне будут ощущать влияние магнитной бури.

Как защититься от воздействия магнитной бури

  • хорошо высыпаться;
  • не переедать;
  • не пить алкоголь;
  • отказаться от кофе;
  • отказаться от интенсивных тренировок, больше ходить;
  • гулять на открытом воздухе.

Напомним, ученые обнаружили сверхновые звезды, которые своим взрывом могут уничтожить Землю.

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