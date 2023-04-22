В течение двух-трех дней Земля окажется под ударом: как повлияет на людей вспышка на Солнце

На солнце произошла вспышка. Фото: NASA SDO

На Солнце произошла сильная вспышка с выбросом корональной массы. Его влияние земляне могут ощутить уже в течение 48-72 часов.

Об этом сообщает издание The Watchers.

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Как сообщается, вспышка произошла в той части Солнца, которая как раз была обращена к Земле.

После вспышки специалисты зарегистрировали радиоизлучение типа II со скоростью 580 км/с. Затем было обнаружено радиоизлучение IV типа.

Как сообщается, выбросы типа IV происходят в связи с обширными извержениями на Солнце и, как правило, связаны с солнечными радиационными бурями.

Эксперты говорят, что земляне будут ощущать влияние магнитной бури.

Как защититься от воздействия магнитной бури

хорошо высыпаться;

не переедать;

не пить алкоголь;

отказаться от кофе;

отказаться от интенсивных тренировок, больше ходить;

гулять на открытом воздухе.

Напомним, ученые обнаружили сверхновые звезды, которые своим взрывом могут уничтожить Землю.