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Працюватимуть разом: NASA та Космічна агенція України підписали договір

23 квітня 2023 02:40
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Працюватимуть разом: NASA та Космічна агенція України підписали договір
NASA та Космічна агенція України підписали договір. Фото: Facebook
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

NASA та Космічне агентство України у Вашингтоні, США, підписали договір про подальшу співпрацю.

Про це пише пані посол України у США Оксана Маркарова у Facebook.

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"Черговий позитивний результат у сфері яка нас надихає — Космосі. Сьогодні у Вашингтоні, в штаб-квартирі NASA відбулася церемонія підписання Спільної заяви між NASA і Державним космічним агентством України", — йдеться в повідомленні Маркарової.

NASA та Космічна агенція України підписали договір. Фото: Facebook

За її словами, адміністратор НАСА Білл Нельсон та заступник голови ДКА України Володимир Міхєєв разом із заступником міністра економіки Ігорем Фоменком зробили черговий крок до нових можливостей для ракетно-космічної галузі України та розширення співробітництва між Україною та США у сферах мирного космосу, зв'язку та навігації, а також проектів Міжнародної космічної станції та інших областях.

NASA та Космічна агенція України підписали договір. Фото: Facebook

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