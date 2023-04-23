Працюватимуть разом: NASA та Космічна агенція України підписали договір

NASA та Космічна агенція України підписали договір. Фото: Facebook

NASA та Космічне агентство України у Вашингтоні, США, підписали договір про подальшу співпрацю.

Про це пише пані посол України у США Оксана Маркарова у Facebook.

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"Черговий позитивний результат у сфері яка нас надихає — Космосі. Сьогодні у Вашингтоні, в штаб-квартирі NASA відбулася церемонія підписання Спільної заяви між NASA і Державним космічним агентством України", — йдеться в повідомленні Маркарової.

NASA та Космічна агенція України підписали договір. Фото: Facebook

За її словами, адміністратор НАСА Білл Нельсон та заступник голови ДКА України Володимир Міхєєв разом із заступником міністра економіки Ігорем Фоменком зробили черговий крок до нових можливостей для ракетно-космічної галузі України та розширення співробітництва між Україною та США у сферах мирного космосу, зв'язку та навігації, а також проектів Міжнародної космічної станції та інших областях.

NASA та Космічна агенція України підписали договір. Фото: Facebook

Нагадаємо, вчені виявили наднові зірки, які своїм вибухом можуть знищити Землю.