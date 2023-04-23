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Будут работать вместе: NASA и Космическое агентство Украины подписали договор

23 апреля 2023 02:40
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Будут работать вместе: NASA и Космическое агентство Украины подписали договор
NASA и Космическое агентство Украины подписали договор. Фото: Facebook
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

NASA и Космическое агентство Украины в Вашингтоне подписали договор о дальнейшем сотрудничестве.

Об этом пишет посол Украины в США Оксана Маркарова в Facebook.

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"Очередной положительный результат в сфере вдохновляющей нас — Космосе. Сегодня в Вашингтоне, в штаб-квартире NASA состоялась церемония подписания Совместного заявления между NASA и Государственным космическим агентством Украины", — говорится в сообщении Маркаровой.

NASA и Космическое агентство Украины подписали договор. Фото: Facebook

По ее словам, администратор НАСА Билл Нельсон и заместитель председателя ГКА Украины Владимир Михеев вместе с заместителем министра экономики Игорем Фоменко сделали очередной шаг к новым возможностям для ракетно-космической отрасли Украины и расширению сотрудничества между Украиной и США в сферах мирного космоса, связи и навигации, а также проектов Международной космической станции и других областях.

NASA и Космическое агентство Украины подписали договор. Фото: Facebook

Напомним, ученые обнаружили сверхновые звезды, которые своим взрывом могут уничтожить Землю.

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