Перед апокаліпсисом: вчені відтворили, яким буде світ

Вчені досліджують, яким буде кінець світу. Фото: google.com

Яким буде світ напередодні апокаліпсису, намагалися відтворити вчені. Для цього вони використовували аналог комп'ютерної гри — розраховану на багато користувачів рольову онлайн-гру (MMORPG) з відкритим світом ArcheAge.

Результати дослідження науковців оприлюднило видання IFLScience.

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Відомо, що під час дослідження люди могли грати, виконуючи квести, досліджуючи карту, підвищуючи рівень персонажа та накопичуючи спорядження.

Дослідники проаналізували понад 270 млн записів про поведінку гравців після оголошення про кінець "ігрового світу".

Результати дослідження

Команда пише, що люди, які залишалися до кінця гри, як правило, були найбільш миролюбними, мабуть, маючи найбільшу лояльність до гри. Тим часом люди, які залишили гру раніше за власним бажанням, яких команда називала "чернерами", як правило, проявляли найбільш антисоціальну поведінку, наприклад вбивали інших гравців, оскільки вони втрачали "почуття відповідальності та прихильності до гри".

Дослідники потім повідомили учасникам, що за кілька днів весь їхній ігровий світ зітруть.

Нагадаємо, вчені передбачили наслідки впливу забрудненого повітря на здоров'я людей. Вони дійшли висновку, що через хвороби, пов'язані із викидами дрібних твердих частинок в атмосферу, загинуть мільйони людей по всьому світу.