Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Наука arrow Перед апокаліпсисом: вчені відтворили, яким буде світ arrow

Перед апокаліпсисом: вчені відтворили, яким буде світ

28 травня 2023 02:04
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Перед апокаліпсисом: вчені відтворили, яким буде світ
Вчені досліджують, яким буде кінець світу. Фото: google.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Яким буде світ напередодні апокаліпсису, намагалися відтворити вчені. Для цього вони використовували аналог комп'ютерної гри — розраховану на багато користувачів рольову онлайн-гру (MMORPG) з відкритим світом ArcheAge.

Результати дослідження науковців оприлюднило видання IFLScience.

Читайте також:

Відомо, що під час дослідження люди могли грати, виконуючи квести, досліджуючи карту, підвищуючи рівень персонажа та накопичуючи спорядження.

Дослідники проаналізували понад 270 млн записів про поведінку гравців після оголошення про кінець "ігрового світу".

Результати дослідження

Команда пише, що люди, які залишалися до кінця гри, як правило, були найбільш миролюбними, мабуть, маючи найбільшу лояльність до гри. Тим часом люди, які залишили гру раніше за власним бажанням, яких команда називала "чернерами", як правило, проявляли найбільш антисоціальну поведінку, наприклад вбивали інших гравців, оскільки вони втрачали "почуття відповідальності та прихильності до гри".

Дослідники потім повідомили учасникам, що за кілька днів весь їхній ігровий світ зітруть.

Нагадаємо, вчені передбачили наслідки впливу забрудненого повітря на здоров'я людей. Вони дійшли висновку, що через хвороби, пов'язані із викидами дрібних твердих частинок в атмосферу, загинуть мільйони людей по всьому світу.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB