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Перед апокалипсисом: ученые воспроизвели, каким будет мир

28 мая 2023 02:04
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Перед апокалипсисом: ученые воспроизвели, каким будет мир
Ученые исследуют, каким будет конец света. Фото: google.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Каким будет мир накануне апокалипсиса, пытались воспроизвести ученые. Для этого они использовали аналог компьютерной игры — многопользовательскую ролевую онлайн-игру (MMORPG) с открытым миром ArcheAge.

Результаты исследования ученых обнародовало издание IFLScience.

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Известно, что во время исследования люди могли играть, выполняя квесты, исследуя карту, повышая уровень персонажа и накапливая снаряжение.

Исследователи проанализировали более 270 млн записей о поведении игроков после объявления о конце "игрового мира".

Результаты исследования

Команда пишет, что люди, которые оставались до конца игры, как правило, были самыми миролюбивыми, по-видимому, имея наибольшую лояльность к игре. Между тем люди, покинувшие игру раньше по собственному желанию, которых команда называла "чернерами", как правило, проявляли наиболее антисоциальное поведение, например, убивали других игроков, поскольку они теряли "чувство ответственности и приверженности игре".

Исследователи затем сообщили участникам, что через несколько дней весь их игровой мир сотрут.

Напомним, учёные предусмотрели последствия влияния загрязненного воздуха на здоровье людей. Они пришли к выводу, что из-за болезней, связанных с выбросами мелких твердых частиц в атмосферу, погибнут миллионы людей по всему миру.

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