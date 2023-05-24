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Невідомий розділ: ультрафіолет відкрив прихований текст Біблії

24 травня 2023 03:25
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Невідомий розділ: ультрафіолет відкрив прихований текст Біблії
Фрагмент сирійського перекладу Нового Заповіту в ультрафіолеті. Фото: Бібліотека Ватикану
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Вчені знайшли невідому сторінку з Біблії, написану 1500 років тому. Вона була під трьома шарами рукопису, який зберігається у бібліотеці Ватикану.

Про це пише видання Science Alert.

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Повідомляється, що невідомий текст Святого Письма винайшли після того, як застосували до рукопису про стародавні християнські історії та гімни ультрафіолетове світло.

Текст знайшли під трьома шарами записів на палімпсесті. Вчені кажуть, що знайдена сторінка містить розділи з 11 по 12 від Матвія. І в ній більше деталей, ніж у нинішньому стандартному тексті Євангелія. 

Останнім часом вчені все частіше у своїх дослідженнях використовують ультрафіолетове світло. Вони сподіваються розкрити секретні документи, оскільки прихований текст поглинає світло і світиться синім кольором.

Нагадаємо, на Одещині прикордонники виявили Біблію 1907 року випуску. Рідкісне видання виявили в особистих речах 28-річної громадянки України, яка намагалася вивезти його за кордон.

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