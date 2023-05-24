Неизвестный раздел: ультрафиолет открыл скрытый текст Библии

Фрагмент сирийского перевода Нового Завета в ультрафиолете. Фото: Библиотека Ватикана

Ученые нашли неизвестную страницу из Библии, которая была написана 1500 лет назад. Она была под тремя слоями рукописи, хранящейся в библиотеке Ватикана.

Об этом пишет издание Science Alert.

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Сообщается, что неизвестный текст Священного Писания обнаружили после того, как применили к рукописи о древних христианских историях и гимнах ультрафиолетовый свет.

Так удалось найти текст под тремя слоями записей на палимпсесте. Ученые говорят, что найденная страница содержит разделы с 11 по 12 от Матфея. И в нем больше деталей, чем в нынешнем стандартном тексте Евангелия.

В последнее время ученые все чаще в своих исследованиях используют ультрафиолетовый свет. Они надеются обнаружить секретные документы, потому что скрытый текст поглощает свет и светится синим цветом.

Напомним, в Одесской области пограничники обнаружили Библию 1907 года выпуска. Редкое издание обнаружили в личных вещах 28-летней гражданки Украины, которая пыталась вывезти его за границу.