Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Наука arrow Неизвестный раздел: ультрафиолет открыл скрытый текст Библии arrow

Неизвестный раздел: ультрафиолет открыл скрытый текст Библии

24 мая 2023 03:25
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Неизвестный раздел: ультрафиолет открыл скрытый текст Библии
Фрагмент сирийского перевода Нового Завета в ультрафиолете. Фото: Библиотека Ватикана
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Ученые нашли неизвестную страницу из Библии, которая была написана 1500 лет назад. Она была под тремя слоями рукописи, хранящейся в библиотеке Ватикана.

Об этом пишет издание Science Alert.

Читайте также:

Сообщается, что неизвестный текст Священного Писания обнаружили после того, как применили к рукописи о древних христианских историях и гимнах ультрафиолетовый свет.

Так удалось найти текст под тремя слоями записей на палимпсесте. Ученые говорят, что найденная страница содержит разделы с 11 по 12 от Матфея. И в нем больше деталей, чем в нынешнем стандартном тексте Евангелия.

В последнее время ученые все чаще в своих исследованиях используют ультрафиолетовый свет. Они надеются обнаружить секретные документы, потому что скрытый текст поглощает свет и светится синим цветом.

Напомним, в Одесской области пограничники обнаружили Библию 1907 года выпуска. Редкое издание обнаружили в личных вещах 28-летней гражданки Украины, которая пыталась вывезти его за границу.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

08:56ПВО сбила все 18 ракет во время ночной российской атаки, — Залужный

19:22 Мудрик не нужен "Челси": клуб принял решение по игроку

23:20Пилот Karaya рассказал, почему в РФ произошло массовое падение авиации

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас