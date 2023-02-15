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Науковці відтворили обличчя чоловіка, який жив майже 10 тис. років тому в Бразилії

15 лютого 2023 14:24
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Науковці відтворили обличчя чоловіка, який жив майже 10 тис. років тому в Бразилії: фото
Череп був знайдений у 1997 році
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

У 1997 році археологи розкопали скелет, похований у ембріональному положенні в Toca dos Coqueiros, місці археологічних розкопок у національному парку Серра-да-Капівара в Бразилії. Науковці відтворили обличчя цієї людини. 

Про це повідомляє Livescience

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Що відомо про знайдений скелет

Виходячи з розміру та форми черепа, науковці спочатку ідентифікували останки як жіночі та назвали скелет Зузу. Однак зараз багато дослідників стверджували, що скелет насправді є чоловічим. 

Нова апроксимація обличчя черепа віком 9600 років може допомогти покласти край цій дискусії. 

Як науковці створювали модель обличчя давньої людини

Минулого року дослідники зробили десятки фотографій черепа, який виставлений у Музеї природи в Парані, Бразилія. Використовуючи фотограмметрію, вони цифровим способом з’єднали 57 фотографій, щоб створити віртуальну 3D-модель черепа, "щоб показати обличчя цієї загадкової та такої важливої для бразильської історії фігури". 

"Спроба відтворити зовнішній вигляд людини, яка жила тисячі років тому, — це спосіб перенести її до сьогодення, наблизивши її до громадськості", — зазначив археолог з Археологічного музею Сіро Фламаріона Кардозо в Бразилії Моасір Еліас Сантос. 

За словами науковця, головний інтерес полягав у тому, щоб побачити обличчя Зузу, чий скелет є однією з найважливіших знахідок у регіоні національного парку Серра-да-Капівара. 

Щоб пояснити свою роботу, вони використали комп’ютерну томографію від живих людей і застосували цю інформацію, щоб "відкоригувати структуру черепа", включивши маркери товщини тканин. 

Дослідники створили два результати, обидва зображують молодого чоловіка з широким носом і губами. 

"Хоча череп має спорідненість з азіатським населенням, серед особин такого походження існує велика кількість структурних відмінностей, які можна обійти, закривши повіки. Зображення також було відтворено у відтінках сірого (чорно-білому), оскільки немає точної інформації про колір шкіри. Тому таке зображення було б найближче до реального обличчя", — пояснюють дослідники. 

Нагадаємо, під час розкопок у кургані Томіомаруяма в місті Нара, Японія, археологи виявили гігантський меч "Дакокен" довжиною 2,3 метра. Окрім цього, фахівці знайшли давнє бронзове дзеркало у формі щита, яке є першим у своєму роді.

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