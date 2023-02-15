Ученые воспроизвели лицо мужчины, который жил почти 10 тыс. лет назад в Бразилии: фото

Ученые воспроизвели лицо мужчины, который жил почти 10 тыс. лет назад в Бразилии
В 1997 году археологи раскопали скелет, захороненный в эмбриональном положении в Toca dos Coqueiros, месте археологических раскопок в национальном парке Серра-да-Капивара в Бразилии. Ученые воспроизвели лицо этого человека.
Об этом сообщает Livescience.
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Что известно о найденном скелете
Исходя из размера и формы черепа, ученые сначала идентифицировали останки как женские и окрестили скелет Зузу. Однако многие исследователи утверждали, что скелет на самом деле мужской.
Новая аппроксимация лица черепа в возрасте 9600 лет может помочь положить конец этой дискуссии.
Как ученые создавали модель лица древнего человека
В прошлом году исследователи сделали десятки фотографий черепа, выставленного в Музее природы в Паране, Бразилия. Используя фотограммметрию, они цифровым способом соединили 57 фотографий, чтобы создать виртуальную 3D-модель черепа, "чтобы показать лицо этой загадочной и столь важной для бразильской истории фигуры".
"Попытка воспроизвести внешний вид человека, который жил тысячи лет назад, — это способ перенести его к настоящему, приблизив его к общественности", — отметил археолог из Археологического музея Сиро Фламариона Кардозо в Бразилии Моасир Элиас Сантос.
По словам ученого, главный интерес заключался в том, чтобы увидеть лицо Зузу, чей скелет является одной из важнейших находок в регионе национального парка Серра-да-Капивара.
Чтобы объяснить свою работу, они использовали компьютерную томографию от живых людей и применили эту информацию, чтобы откорректировать структуру черепа, включив маркеры толщины тканей.
Исследователи создали два результата, оба изображают молодого человека с широким носом и губами.
"Хотя череп имеет родство с азиатским населением, среди особей такого происхождения существует большое количество структурных различий, которые можно обойти, закрыв веки. Изображение также было воспроизведено в оттенках серого (черно-белом), поскольку нет точной информации о цвете кожи. Поэтому такое изображение было бы ближе всего к реальному лицу", — объясняют исследователи.
Напомним, при раскопках в кургане Томиомаруяма в городе Нара, Япония, археологи обнаружили гигантский меч "Дакокен" длиной 2,3 метра. Кроме этого, специалисты нашли старинное бронзовое зеркало в форме щита, которое является первым в своем роде.